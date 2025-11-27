21
لبنان
الجامعة الثقافية تبحث مع السفيرة بري جهود إنهاء الاحتلال
Lebanon 24
27-11-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام وفد من الجامعة
اللبنانية
الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي روجيه هاني بزيارة السفيرة اللبنانية في
المملكة
المتحدة فرح
بري
في مقرّ إقامتها في
لندن
، بحضور
نائب رئيس
البعثة مروان فرنسيس. وضمّ الوفد
الأمين العام
السابق
جورج
أبي رعد، رئيس المجلس القاري لأوروبا سعيد يزبك، ورئيسة فرع لندن بيان الأعور الصايغ.
قدّم الوفد التهنئة للسفيرة بري بتسلّم مهامها الدبلوماسية الجديدة، مثمّناً مشاركتها ونائب رئيس البعثة في حفل العشاء الذي نظمته الجامعة احتفالاً بعيد
الاستقلال
، ومؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق معها في مختلف الأنشطة.
وجرى خلال اللقاء عرضٌ لبرامج الجامعة على الصعيدين الدولي وفي المملكة المتحدة، إضافة إلى الجهود المشتركة لدعم
لبنان
في المحافل الدولية، ولا سيما تلك المرتبطة بإنهاء
الاحتلال
والدفاع عن حقوق لبنان.
كما شارك الوفد، بدعوة من عضو مجلس لندن بسام محفوظ، في الحفل الذي أقامه لمناسبة عيد الاستقلال في قاعة احتفالات المدينة، وتخلله كلمات لعضو
المجلس البلدي
ريما بعقليني ومحفوظ ونائبي رئيس البلدية، شددت جميعها على عمق العلاقات بين الشعبين وأهمية تعزيز التعاون المشترك.
