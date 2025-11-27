Advertisement

لبنان

الجامعة الثقافية تبحث مع السفيرة بري جهود إنهاء الاحتلال

Lebanon 24
27-11-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1447665-638998642834197610.png
Doc-P-1447665-638998642834197610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي روجيه هاني بزيارة السفيرة اللبنانية في المملكة المتحدة فرح بري في مقرّ إقامتها في لندن، بحضور نائب رئيس البعثة مروان فرنسيس. وضمّ الوفد الأمين العام السابق جورج أبي رعد، رئيس المجلس القاري لأوروبا سعيد يزبك، ورئيسة فرع لندن بيان الأعور الصايغ.
Advertisement

قدّم الوفد التهنئة للسفيرة بري بتسلّم مهامها الدبلوماسية الجديدة، مثمّناً مشاركتها ونائب رئيس البعثة في حفل العشاء الذي نظمته الجامعة احتفالاً بعيد الاستقلال، ومؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق معها في مختلف الأنشطة.

وجرى خلال اللقاء عرضٌ لبرامج الجامعة على الصعيدين الدولي وفي المملكة المتحدة، إضافة إلى الجهود المشتركة لدعم لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما تلك المرتبطة بإنهاء الاحتلال والدفاع عن حقوق لبنان.

كما شارك الوفد، بدعوة من عضو مجلس لندن بسام محفوظ، في الحفل الذي أقامه لمناسبة عيد الاستقلال في قاعة احتفالات المدينة، وتخلله كلمات لعضو المجلس البلدي ريما بعقليني ومحفوظ ونائبي رئيس البلدية، شددت جميعها على عمق العلاقات بين الشعبين وأهمية تعزيز التعاون المشترك.
مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - المملكة المتحدة تحتفل بالاستقلال
lebanon 24
27/11/2025 21:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نعت طليع حمدان
lebanon 24
27/11/2025 21:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية: تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين عبء على لبنان
lebanon 24
27/11/2025 21:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم يبدأ جولته الأسترالية
lebanon 24
27/11/2025 21:27:16 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة اللبنانية

المجلس البلدي

الأمين العام

الاستقلال

نائب رئيس

اللبنانية

دبلوماسي

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-27
14:16 | 2025-11-27
14:14 | 2025-11-27
14:00 | 2025-11-27
13:49 | 2025-11-27
13:20 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24