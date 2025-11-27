الجامعة الثقافية تبحث مع السفيرة بري جهود إنهاء الاحتلال

Advertisement

قام وفد من الجامعة الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي روجيه هاني بزيارة السفيرة اللبنانية في المتحدة فرح في مقرّ إقامتها في ، بحضور البعثة مروان فرنسيس. وضمّ الوفد السابق أبي رعد، رئيس المجلس القاري لأوروبا سعيد يزبك، ورئيسة فرع لندن بيان الأعور الصايغ.قدّم الوفد التهنئة للسفيرة بري بتسلّم مهامها الدبلوماسية الجديدة، مثمّناً مشاركتها ونائب رئيس البعثة في حفل العشاء الذي نظمته الجامعة احتفالاً بعيد ، ومؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق معها في مختلف الأنشطة.وجرى خلال اللقاء عرضٌ لبرامج الجامعة على الصعيدين الدولي وفي المملكة المتحدة، إضافة إلى الجهود المشتركة لدعم في المحافل الدولية، ولا سيما تلك المرتبطة بإنهاء والدفاع عن حقوق لبنان.كما شارك الوفد، بدعوة من عضو مجلس لندن بسام محفوظ، في الحفل الذي أقامه لمناسبة عيد الاستقلال في قاعة احتفالات المدينة، وتخلله كلمات لعضو ريما بعقليني ومحفوظ ونائبي رئيس البلدية، شددت جميعها على عمق العلاقات بين الشعبين وأهمية تعزيز التعاون المشترك.