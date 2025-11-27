Advertisement

لبنان

بعد إنتشار فيديو شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... ما يفعله بابنه مروّع

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:29
بعد ساعات قليلة من انتشار فيديو يُظهر تعرّض طفل لاعتداء أسريّ عنيف على يدّ والده السوريّ، علم "لبنان 24" أنّ شعبة المعلومات أوقفت الأب في منطقة سعدنايل، وأُحيل إلى القضاء لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.
وفي هذا السياق، أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان ما يلي:
 
"انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أحد الاشخاص يتعرض بالضرب المبرح لطفله. على الفور وبعد المتابعة الحثيثة تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيفه في محلة سعدنايل_البقاع ويدعى( ع.ع مواليد 1993 سوري الجنسية)  وقد اعترف باقدامه على ضرب ابنه البالغ من العمر حوالي سنتين ونصف انتقاماً من زوجته بسبب وجود مشاكل عائلية بينهما. التحقيق جارِ باشراف القضاء المختص".
 
 
