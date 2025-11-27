جبهة العمل الإسلامي: إسرائيل خرقت 1701 منذ اليوم الأول… والدولة أمام مسؤولياتها

Advertisement

أصدرت جبهة العمل الإسلامي في بياناً بعد اجتماعها الدوري برئاسة الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد، تطرّقت فيه إلى الأوضاع المحلية والإقليمية، ولا سيما استمرار الاعتداءات على لبنان وغزة والضفة الغربية.وأكدت أنّه بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار، التزم لبنان ومقاومته تنفيذ القرار 1701، فيما واصلت خرقه بشكل يومي عبر القصف والاغتيالات، مشيرة إلى ارتقاء أكثر من 345 شهيداً وإصابة نحو ألف لبناني منذ إعلان وقف النار.ورأت أنّ هذه التطورات تفرض على الدولة حماية شعبها وأرضها، وعلى الجهات الدولية المشرفة على الاتفاق، ولا سيما وفرنسا والأمم المتحدة، تحمّل مسؤولياتها.كما انتقدت الجبهة ما وصفته بالضغوط الإسرائيلية والغربية، وحتى بعض الأصوات ، للمطالبة بنزع سلاح ، معتبرة أنّ إسرائيل ما زالت تحتل مواقع لبنانية وتمارس اعتداءاتها وتمنع تنفيذ البنود الأساسية للقرار 1701، المتصلة بالانسحاب، وإطلاق الأسرى، وعودة السكان، وبدء الإعمار.