نسخة من "روّاد من بلاد الأرز" في السفارة اللبنانية: مشروع ثقافي يحظى بدعم قطري

زار رئيس المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي، الإعلامي فادي سعد، مؤلّف كتاب "روّاد من بلاد "، سفير في قطر بلال قبلان في مكتبه في في ، حيث قدّم له نسخة مصغّرة من الكتاب وهنّأه بتولّيه مهامه الدبلوماسية.وبحسب بيان المجلس، أبدى السفير قبلان دعمه للمشروع الثقافي واستعداده للتعاون في مبادرات تعزّز حضور لبنان الثقافي وتُبرز دوره في المنطقة، مشدداً على عمق العلاقات – والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى ضرورة استثمار طاقات اللبنانيين في الداخل والاغتراب في مشاريع مشتركة تخدم البلدين.، أوضح سعد أنّ الزيارة تأتي ضمن جولة يقوم بها المجلس على السفارات والهيئات الثقافية في الخارج لبلورة مشاريع ذات بعد اجتماعي وثقافي واقتصادي، مؤكداً أنّ قطر كانت دائماً داعمة للبنان في كل الظروف.