لبنان

بمناسبة الزيارة المرتقبة للبابا.. هذا ما ستقوم به بلدية الصفرا

Lebanon 24
27-11-2025 | 14:14
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

بمناسبة زيارة الحبر الأعظم قداسة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة، ستقوم بلديّة الصفرا بتاريخَي 28 و29-11-2025 بتركيب أعلام وزينة ترحيبية على أعمدة الإنارة وسط الأوتوستراد الساحلي، ابتداءً من معمل السجاد بالقرب من شركة أبي رميا وصولاً إلى شركة المرسيدس، اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 15:00 من كل يوم عمل.
ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة السير مكان الأشغال.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
