بمناسبة الزيارة المرتقبة للبابا.. هذا ما ستقوم به بلدية الصفرا

Advertisement

بمناسبة زيارة الحبر الأعظم قداسة البابا المرتقبة، ستقوم بلديّة بتاريخَي 28 و29-11-2025 بتركيب أعلام وزينة ترحيبية على أعمدة الإنارة وسط الأوتوستراد الساحلي، ابتداءً من معمل السجاد بالقرب من شركة وصولاً إلى شركة المرسيدس، اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 15:00 من كل يوم عمل.ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة السير مكان الأشغال.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.