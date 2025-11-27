20
o
بيروت
15
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بمناسبة الزيارة المرتقبة للبابا.. هذا ما ستقوم به بلدية الصفرا
Lebanon 24
27-11-2025
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:
بمناسبة زيارة الحبر الأعظم قداسة البابا
لاوون
الرابع عشر
المرتقبة، ستقوم بلديّة
الصفرا
بتاريخَي 28 و29-11-2025 بتركيب أعلام وزينة ترحيبية على أعمدة الإنارة وسط الأوتوستراد الساحلي، ابتداءً من معمل السجاد بالقرب من شركة
أبي رميا
وصولاً إلى شركة المرسيدس، اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا ولغاية الساعة 15:00 من كل يوم عمل.
Advertisement
ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة السير مكان الأشغال.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
مواضيع ذات صلة
الراعي تعليقًا على الزيارة المرتقبة للبابا: قادم إلى لبنان رسولًا وداعيًا للسلام
Lebanon 24
الراعي تعليقًا على الزيارة المرتقبة للبابا: قادم إلى لبنان رسولًا وداعيًا للسلام
27/11/2025 23:29:23
27/11/2025 23:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
طبول الحرب تقرع.. هذا ما تقوم به إيران!
Lebanon 24
طبول الحرب تقرع.. هذا ما تقوم به إيران!
27/11/2025 23:29:23
27/11/2025 23:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يستعد للزيارة التاريخية للبابا وتحرّك اسرائيلي عبر واشنطن لتأجيلها
Lebanon 24
لبنان يستعد للزيارة التاريخية للبابا وتحرّك اسرائيلي عبر واشنطن لتأجيلها
27/11/2025 23:29:23
27/11/2025 23:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
11 محطة للبابا لاون الرابع عشر في زيارته للبنان
Lebanon 24
11 محطة للبابا لاون الرابع عشر في زيارته للبنان
27/11/2025 23:29:23
27/11/2025 23:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة العلاقات
الرابع عشر
أبي رميا
مرسيدس
لاوون
العلا
رميا
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا: تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد لبنان يتناقض مع اتفاق وقف النار
Lebanon 24
فرنسا: تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد لبنان يتناقض مع اتفاق وقف النار
16:21 | 2025-11-27
27/11/2025 04:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
معوّض: على الدولة أنّ تتجرأ وتذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
Lebanon 24
معوّض: على الدولة أنّ تتجرأ وتذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
16:03 | 2025-11-27
27/11/2025 04:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: السلاح يعرّض لبنان للخطر والدولة بين مطرقة إسرائيل وسندان الحزب
Lebanon 24
حاصباني: السلاح يعرّض لبنان للخطر والدولة بين مطرقة إسرائيل وسندان الحزب
15:56 | 2025-11-27
27/11/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أسامة سعد يستقبل وفد "حماس" في صيدا… غزة والمخيمات في صلب النقاش
Lebanon 24
أسامة سعد يستقبل وفد "حماس" في صيدا… غزة والمخيمات في صلب النقاش
15:30 | 2025-11-27
27/11/2025 03:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:21 | 2025-11-27
فرنسا: تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد لبنان يتناقض مع اتفاق وقف النار
16:03 | 2025-11-27
معوّض: على الدولة أنّ تتجرأ وتذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
16:00 | 2025-11-27
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
15:56 | 2025-11-27
حاصباني: السلاح يعرّض لبنان للخطر والدولة بين مطرقة إسرائيل وسندان الحزب
15:30 | 2025-11-27
أسامة سعد يستقبل وفد "حماس" في صيدا… غزة والمخيمات في صلب النقاش
15:24 | 2025-11-27
اجتماع أمني طارئ في تل أبيب… "الجبهة الشمالية" تتصدر جدول نتنياهو
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 23:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 23:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 23:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24