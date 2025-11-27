20
لبنان
27 تشرين الثاني... ماذا وراء الغارات "العنيفة" اليوم؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-11-2025
|
14:17
A-
A+
وصف مرجع عسكريّ
الغارات
الإسرائيليّة اليوم على مناطق جنوبيّة بـ"العنيفة"، وأشار إلى أنّها تأتي بعد أيّام قليلة من إغتيال الرجل الثاني في "
حزب الله
"
هيثم علي
طبطبائي في حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشار المرجع العسكريّ لـ"
لبنان 24
"، إلى أنّ "
إسرائيل
ستقوم بالتصعيد شيئاً فشيئاً خلال الأيّام المُقبلة، وخصوصاً في ظلّ الحديث عن اقتراب مُهلة نزع السلاح، في أواخر الشهر المُقبل".
ولفت إلى أنّ "إسرائيل تقصدت قصف الجنوب اليوم، بمناسبة مرور عام على توقيع إتّفاق وقف إطلاق النار، لتمرير رسالة إلى
لبنان
، أنّها لا تزال تتمتّع بحريّة الحركة، إنّ لم تنجح الحكومة والجيش في حصر السلاح".
وأوضح أنّ "إسرائيل تزعم أنّها تستهدف بنى تحتيّة تابعة لـ"حزب الله"، لزيادة إعتداءاتها على البلدات اللبنانيّة"، ورجّح "عودة الإغتيالات من قادة الصف الأوّل في "الحزب"، قبل إطلاق أيّ عمليّة مُوسّعة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
