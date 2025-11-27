27 تشرين الثاني... ماذا وراء الغارات "العنيفة" اليوم؟

Advertisement

وصف مرجع عسكريّ الإسرائيليّة اليوم على مناطق جنوبيّة بـ"العنيفة"، وأشار إلى أنّها تأتي بعد أيّام قليلة من إغتيال الرجل الثاني في " " طبطبائي في حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأشار المرجع العسكريّ لـ" "، إلى أنّ " ستقوم بالتصعيد شيئاً فشيئاً خلال الأيّام المُقبلة، وخصوصاً في ظلّ الحديث عن اقتراب مُهلة نزع السلاح، في أواخر الشهر المُقبل".ولفت إلى أنّ "إسرائيل تقصدت قصف الجنوب اليوم، بمناسبة مرور عام على توقيع إتّفاق وقف إطلاق النار، لتمرير رسالة إلى ، أنّها لا تزال تتمتّع بحريّة الحركة، إنّ لم تنجح الحكومة والجيش في حصر السلاح".وأوضح أنّ "إسرائيل تزعم أنّها تستهدف بنى تحتيّة تابعة لـ"حزب الله"، لزيادة إعتداءاتها على البلدات اللبنانيّة"، ورجّح "عودة الإغتيالات من قادة الصف الأوّل في "الحزب"، قبل إطلاق أيّ عمليّة مُوسّعة".