Advertisement

لبنان

رصد جوي غير رسمي: قناة جديدة تتابع المسيرات الإسرائيلية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-11-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1447740-638998753260215690.jpg
Doc-P-1447740-638998753260215690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وسط التحليق المكثّف للمسيّرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، رصد "لبنان٢٤" ظهور قناة جديدة على "تلغرام" تحمل اسم "red_alert_lebanon"، تتولى متابعة حركة المسيّرات لحظة بلحظة.
Advertisement

القناة، التي بدأت بالانتشار بين اللبنانيين خلال الساعات الماضية، تقدّم تحديثات فورية عن المسارات ونقاط التحليق، ما حولها سريعاً إلى منصة يتابعها كثيرون بحثاً عن صورة أوضح لما يجري فوق رؤوسهم.

ومع غياب أي جهة رسمية توفّر هذه المعطيات للرأي العام، باتت هذه المنصة بمثابة "رادار شعبي" يحاول سدّ فراغ المعلومات في لحظة حساسة من المشهد الأمني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
القناة الـ12 الإسرائيلية: رئيس الكنيست يدعو الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب رسميّاً إلى إلقاء كلمة في الكنيست
lebanon 24
27/11/2025 23:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة آي 24 الإسرائيلية: الإسرائيليون الذين تسللوا للأراضي السورية قبل ساعات هم مستوطنون يحاولون تأسيس مستوطنة جديدة في سوريا
lebanon 24
27/11/2025 23:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مجلس الصحافة والإعلام: قرار إغلاق إذاعة الجيش غير قانوني وسنعمل ضده
lebanon 24
27/11/2025 23:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: تقديرات إسرائيلية بتسليم حماس دفعة جديدة من جثث الرهائن الليلة
lebanon 24
27/11/2025 23:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

قناة جديدة

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

lebanon

تلغرام

قناة ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2025-11-27
16:03 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-27
15:56 | 2025-11-27
15:30 | 2025-11-27
15:24 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24