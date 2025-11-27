رصد جوي غير رسمي: قناة جديدة تتابع المسيرات الإسرائيلية

Advertisement

وسط التحليق المكثّف للمسيّرات في الأجواء ، رصد "لبنان٢٤" ظهور على " " تحمل اسم "red_alert_lebanon"، تتولى متابعة حركة المسيّرات لحظة بلحظة.القناة، التي بدأت بالانتشار بين اللبنانيين خلال الساعات الماضية، تقدّم تحديثات فورية عن المسارات ونقاط التحليق، ما حولها سريعاً إلى منصة يتابعها كثيرون بحثاً عن صورة أوضح لما يجري فوق رؤوسهم.ومع غياب أي جهة رسمية توفّر هذه المعطيات للرأي العام، باتت هذه المنصة بمثابة "رادار شعبي" يحاول سدّ فراغ المعلومات في لحظة حساسة من المشهد الأمني.