لبنان
وفد العرقوب إلى الهيئة العليا للإغاثة: المنطقة منكوبة وتحتاج خطة استجابة عاجلة
Lebanon 24
27-11-2025
|
14:37
A-
A+
زار وفد من اتحاد بلديات العرقوب و"اللقاء التنموي"
الأمين العام
لـ"
الهيئة العليا للإغاثة
" العميد بسام
النابلسي
. وقد ضمّ الوفد
رئيس الاتحاد
الدكتور
قاسم
القادري
، ورئيس بلدية
الهبارية
محمد أبو عسلي، ورئيس بلدية كفرحمام الدكتور معضاد رحال، وعدداً من أعضاء
المجالس البلدية
، إلى جانب رئيس جمعية "تمدّن" الدكتور زياد
ضاهر
وأعضاء اللقاء التنموي.
وخلال الاجتماع، قدّم الوفد عرضاً مفصلاً حول الأوضاع الصعبة في المنطقة، وطرح مجموعة من الملفات الحيوية التي تُعتبر حاجة ملحّة لتعزيز صمود الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية. كما شَدّد على ضرورة تصنيف العرقوب منطقة منكوبة بفعل الأضرار المتراكمة، والدعوة إلى إعداد خطة استجابة شاملة تعالج الأولويات بشكل سريع وفعّال.
من جهته
، أعرب العميد النابلسي عن كامل الاستعداد للتعاون، وشرح آلية عمل الهيئة وكيفية متابعة الملفات الطارئة، مؤكداً أنه سيعمل على بذل كل الجهود المطلوبة، باعتبار أن هذه المهام "جزء أساسي من مسؤوليات الهيئة".
