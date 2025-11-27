Advertisement

لبنان

في راشيا... مواطن تعرّض للطعن

Lebanon 24
27-11-2025 | 14:38
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين قاموا بطعن المواطن س.ع.أ.م. في راشيا.
ونُقِلَ المصاب إلى مستشفى راشيا الحكومي، بينما فتحت القوى الامنية تحقيقاً في الحادثة.
 
 
