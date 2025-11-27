Advertisement

لبنان

خلال زيارة البابا لعنايا وحريصا.. كيف سيكون الطقس؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-11-2025 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1447751-638998768687350948.jpg
Doc-P-1447751-638998768687350948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يصل البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان يوم الأحد عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر عبر مطار بيروت الدولي، في وقت يجري الحديث عن احتمال تزامن الزيارة مع منخفض جوّي.
Advertisement


من جانبه، أفاد رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت، محمد كنج لـ"لبنان 24"، بأن طقس الأحد سيكون غائماً مع ضباب كثيف على المرتفعات يعيق الرؤية، وستشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً دون معدلاتها الموسمية، مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، إضافةً لاحتمال تساقط حبات البرد، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. وتخف وطأة الأمطار ليلاً، على أن تكون المناطق الشمالية الأكثر تأثراً.


أما الاثنين، حيث تشمل زيارة البابا بلدتي عنايا وحريصا، فتُسجَّل أمطار خفيفة قبل الظهر مع انخفاض متواضع في درجات الحرارة، يليها تحسّن نسبي مع انفراجات واسعة وطقس صافٍ، رغم بقاء الجو غائم كليًّا.

وأشار كنج إلى أنّ الصورة الأدق ستتضح خلال الأيام المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
28/11/2025 01:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في الأسبوع الأول من تشرين.. كيف سيكون الطقس؟
lebanon 24
28/11/2025 01:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض إسرائيلي لوقف العمليات العسكرية خلال زيارة البابا
lebanon 24
28/11/2025 01:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف عبّر البابا اليوم عن زيارته المُقبلة إلى لبنان؟
lebanon 24
28/11/2025 01:22:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مطار بيروت الدولي

مطار بيروت

الرابع عشر

يوم الأحد

لبنان 24

الشمالي

بيروت

محمد ك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:40 | 2025-11-27
16:21 | 2025-11-27
16:03 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-27
15:56 | 2025-11-27
15:30 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24