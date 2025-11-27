خلال زيارة البابا لعنايا وحريصا.. كيف سيكون الطقس؟

Advertisement

من جانبه، أفاد رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بمطار ، محمد كنج لـ" "، بأن طقس الأحد سيكون غائماً مع ضباب كثيف على المرتفعات يعيق الرؤية، وستشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً دون معدلاتها الموسمية، مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، إضافةً لاحتمال تساقط حبات البرد، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. وتخف وطأة الأمطار ليلاً، على أن تكون المناطق الشمالية الأكثر تأثراً.أما الاثنين، حيث تشمل زيارة البابا بلدتي عنايا وحريصا، فتُسجَّل أمطار خفيفة قبل الظهر مع انخفاض متواضع في درجات الحرارة، يليها تحسّن نسبي مع انفراجات واسعة وطقس صافٍ، رغم بقاء الجو غائم كليًّا.