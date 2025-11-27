21
لبنان
خلال زيارة البابا لعنايا وحريصا.. كيف سيكون الطقس؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-11-2025
|
14:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
يصل البابا
لاوون
الرابع عشر
إلى
لبنان
يوم الأحد
عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر عبر
مطار بيروت الدولي
، في وقت يجري الحديث عن احتمال تزامن الزيارة مع منخفض جوّي.
من جانبه، أفاد رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بمطار
بيروت
، محمد كنج لـ"
لبنان 24
"، بأن طقس الأحد سيكون غائماً مع ضباب كثيف على المرتفعات يعيق الرؤية، وستشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً دون معدلاتها الموسمية، مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، إضافةً لاحتمال تساقط حبات البرد، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. وتخف وطأة الأمطار ليلاً، على أن تكون المناطق الشمالية الأكثر تأثراً.
أما الاثنين، حيث تشمل زيارة البابا بلدتي عنايا وحريصا، فتُسجَّل أمطار خفيفة قبل الظهر مع انخفاض متواضع في درجات الحرارة، يليها تحسّن نسبي مع انفراجات واسعة وطقس صافٍ، رغم بقاء الجو غائم كليًّا.
وأشار كنج إلى أنّ الصورة الأدق ستتضح خلال الأيام المقبلة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
