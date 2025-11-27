رياض سلامة: لست متّهماً بخسارة اللبنانيين لأموالهم واستُخدمت "كبش فداء"

قال حاكم السابق ، إنّ "ما حدث معي مؤامرة بدأت عام 2015، هدفها إنهيار القطاع المصرفيّ".

وأضاف سلامة لـ"العربيّة": "لست متّهماً بخسارة اللبنانيين لأموالهم، واستُخدمت "كبش فداء" من دون معرفة سبب توقيفي".

وتابع: "امتلكت أكثر من 20 مليون دولار عندما منصبي، وطلبت عام 2021 تدقيقاً بحساباتي، ولم يثبت دخول أيّ أموال لحسابي".

وقال سلامة: "لست مداناً في أو أو أي بلد أوروبيّ".

وأوضح أنّ "كلفة الحرب السوريّة على لبنان هي بين 25 و30 مليار دولار".