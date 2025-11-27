Advertisement

لبنان

اجتماع أمني طارئ في تل أبيب… "الجبهة الشمالية" تتصدر جدول نتنياهو

Lebanon 24
27-11-2025 | 15:24
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لمتابعة التطورات على الجبهة الشمالية مع حزب الله، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
وبحسب صحيفة جيروزالِم بوست، جاء الاجتماع بصيغة مصغّرة، وضمّ عدداً من الوزراء وكبار قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وتركّز بالكامل على الوضع في لبنان وما تعتبره إسرائيل "تزايداً في قدرات حزب الله العسكرية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن "تل أبيب وواشنطن باتتا تعتبران التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، وفق القرار 1701، أمراً يستنزف ما تبقّى من صبرهما"، في إشارة إلى ضغوط متنامية بشأن تطبيق بنود القرار على الأرض.
