اجتماع أمني طارئ في تل أبيب… "الجبهة الشمالية" تتصدر جدول نتنياهو

عقد بنيامين مساء الخميس اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لمتابعة التطورات على الشمالية مع ، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.وبحسب صحيفة جيروزالِم بوست، جاء الاجتماع بصيغة مصغّرة، وضمّ عدداً من الوزراء وكبار قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وتركّز بالكامل على الوضع في وما تعتبره "تزايداً في قدرات حزب الله العسكرية".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن " وواشنطن باتتا تعتبران التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، وفق القرار 1701، أمراً يستنزف ما تبقّى من صبرهما"، في إشارة إلى ضغوط متنامية بشأن تطبيق بنود القرار على الأرض.