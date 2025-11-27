Advertisement

لبنان

أسامة سعد يستقبل وفد "حماس" في صيدا… غزة والمخيمات في صلب النقاش

27-11-2025 | 15:30
عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد سلسلة لقاءات في مكتبه بمدينة صيدا، استهلّها باجتماع مع وفد من حركة "حماس" بحضور قيادات من التنظيم، خُصّص لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ولا سيما الوضع الميداني في قطاع غزة وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وقدّم وفد "حماس" خلال اللقاء قراءة الحركة لمسار الأحداث في غزة تحت وطأة العدوان المستمر، مؤكدًا صمود الشعب الفلسطيني وضرورة تأمين كل أشكال الدعم له. كما شدّد على أهمية حماية المخيمات الفلسطينية في لبنان وتعزيز التنسيق مع القوى الوطنية لضمان أمنها واستقرارها الاجتماعي.

من جهته، جدّد النائب أسامة سعد موقف التنظيم الشعبي الداعم للنضال الفلسطيني، معتبراً أنّ قضية فلسطين ستبقى قضية مركزية، وأن ما يشهده القطاع يتطلّب أوسع تضامن عربي ودولي. كما دعا إلى تنسيق دائم بين القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية للحفاظ على أمن المخيمات وحماية سكانها.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة، والعمل على تعزيز الوحدة الفلسطينية وترسيخ الاستقرار داخل المخيمات.

وفي سياق متصل، استقبل سعد وفداً من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة الأمين العام حنّا غريب، حيث جرى التوقف عند المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتم التشديد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الوطنية، وفي مقدمتها الاحتلال الصهيوني واعتداءاته، إلى جانب ضرورة حماية حقوق المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
