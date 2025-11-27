Advertisement

لبنان

فرنسا: تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد لبنان يتناقض مع اتفاق وقف النار

Lebanon 24
27-11-2025 | 16:21
أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنّ "تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد لبنان يتناقض مع اتفاق وقف النار"، وفق ما نقلت "الحدث". 
وأضافت: "نُدين بشدّة مقتل مدنيين لبنانيين في القصف الإسرائيلي المستمر". 


كما أعربت عن قلقها الكبير من الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني، لافتةً إلى أنّ "مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب لدى إيران مازال مجهولاً".


وقالت: "الدبلوماسية هي الحل الوحيد الذي يحول دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً"، وتابعت: "باب الدبلوماسية مفتوح مع إيران رغم إعادة فرض العقوبات". 
