21
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فرنسا: تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد لبنان يتناقض مع اتفاق وقف النار
Lebanon 24
27-11-2025
|
16:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الخارجية
الفرنسية
إلى أنّ "تكثيف الضربات
الإسرائيلية
ضد
لبنان
يتناقض مع اتفاق وقف النار"، وفق ما نقلت "الحدث".
Advertisement
وأضافت: "نُدين بشدّة مقتل مدنيين لبنانيين في القصف
الإسرائيلي
المستمر".
كما أعربت عن قلقها الكبير من الوضع الحالي للبرنامج
النووي
الإيراني
، لافتةً إلى أنّ "مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب لدى
إيران
مازال مجهولاً".
وقالت: "الدبلوماسية هي الحل
الوحيد الذي
يحول دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً"، وتابعت: "باب الدبلوماسية مفتوح مع إيران رغم إعادة فرض
العقوبات
".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: قلقون إزاء تكثيف الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: قلقون إزاء تكثيف الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان
28/11/2025 01:23:47
28/11/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: جلسة الكابينت ناقشت الليلة مطوّلا ملف لبنان وتكثيف الضربات
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: جلسة الكابينت ناقشت الليلة مطوّلا ملف لبنان وتكثيف الضربات
28/11/2025 01:23:47
28/11/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا منتشرة وفق اتفاق وقف إطلاق النار وستواصل التعامل مع أي تهديد مباشر
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا منتشرة وفق اتفاق وقف إطلاق النار وستواصل التعامل مع أي تهديد مباشر
28/11/2025 01:23:47
28/11/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: نعرب عن قلقنا إزاء انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
Lebanon 24
الخارجية الروسية: نعرب عن قلقنا إزاء انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
28/11/2025 01:23:47
28/11/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحيد الذي
الإسرائيلي
الفرنسية
دبلوماسي
الإيراني
العقوبات
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلاف صامت
Lebanon 24
خلاف صامت
17:40 | 2025-11-27
27/11/2025 05:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
معوّض: على الدولة أنّ تتجرأ وتذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
Lebanon 24
معوّض: على الدولة أنّ تتجرأ وتذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
16:03 | 2025-11-27
27/11/2025 04:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: السلاح يعرّض لبنان للخطر والدولة بين مطرقة إسرائيل وسندان الحزب
Lebanon 24
حاصباني: السلاح يعرّض لبنان للخطر والدولة بين مطرقة إسرائيل وسندان الحزب
15:56 | 2025-11-27
27/11/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أسامة سعد يستقبل وفد "حماس" في صيدا… غزة والمخيمات في صلب النقاش
Lebanon 24
أسامة سعد يستقبل وفد "حماس" في صيدا… غزة والمخيمات في صلب النقاش
15:30 | 2025-11-27
27/11/2025 03:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:40 | 2025-11-27
خلاف صامت
16:03 | 2025-11-27
معوّض: على الدولة أنّ تتجرأ وتذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
16:00 | 2025-11-27
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
15:56 | 2025-11-27
حاصباني: السلاح يعرّض لبنان للخطر والدولة بين مطرقة إسرائيل وسندان الحزب
15:30 | 2025-11-27
أسامة سعد يستقبل وفد "حماس" في صيدا… غزة والمخيمات في صلب النقاش
15:24 | 2025-11-27
اجتماع أمني طارئ في تل أبيب… "الجبهة الشمالية" تتصدر جدول نتنياهو
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
28/11/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
28/11/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24