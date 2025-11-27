Advertisement

لبنان

موفد بري إلى السعودية بعد زيارة البابا

Lebanon 24
27-11-2025 | 22:26
A-
A+
Doc-P-1447827-638999044960251721.png
Doc-P-1447827-638999044960251721.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت " نداء الوطن": تروي دوائر "عين التينة" أن جلسة مكاشفة ثقيلة جمعت الرئيس نبيه برّي بالشيخ نعيم قاسم عقب كتاب اللاثقة الذي وجّهه الحزب إلى الرؤساء الثلاثة،. هناك، خلع قاسم عن نفسه عباءة القرار، وقال إنه ليس من صنعه ولا من خطّه، ودفع بالمسؤوليّة نحو جناح "حزب الله" الموصول مباشرةً بالحرس الثوري الإيراني، قبل أن يصارح الرئيس برّي بوضوح بأن الحلّ لا يُصاغ في بيروت بلّ في طهران. حينها أدرك برّي أنّ الرسالة بلغت مقصدها، فاختار عدم الانكفاء، وأوفد حامل رسائله وكاتم أسراره علي حسن خليل إلى طهران، بعدما أيّده نعيم قاسم بهذا المسار.
Advertisement

برّي المنزعج، يُدرك أنه في أوقات الإنكسار، لا يُنقذ السفينة إلّا من خَبِر البحر، وأن الأدوار تتسع له وحده، لأن دهاءه بقدر ما أثار الجدل، بقدر ما بقي صمام الأمان الذي لم يجد أبناء طائفته بديلًا عنه. وبحسب رواية الدوائر، قال الرئيس برّي لأمين عام "حزب الله": "ما بقبل كون مفاوض وحدا عم ينكوز فيي"، وقد وافقه الشيخ نعيم في رفضه لمضمون الكتاب، مؤكّدًا أنه ليس من صنعه ولا من خطّه. أمّا الرسالة الأوضح، فحملها علي حسن الخليل إلى طهران، طالبًا من الإيرانيين حسم الأمر مع "جماعتهم في بيروت" على قاعدة: إمّا أن يفاوض برّي Solo من دون منشّزين، أو فليكلّفوا سواه بالمهمّة الموضوعة على كتفيه.
وعلى الرغم من أن كتاب سحب الثقة كان الدافع المباشر للزيارة، إلا أن برّي حمّل علي حسن الخليل ثلاثة ملفات لبنانية إضافية: السلاح، إعادة الإعمار، والانتخابات، فضلًا عن الملفّ الإقليمي الأوسع انطلاقًا من إيمانه بأنه ما زال قادرًا على لعب دورٍ بين الرياض وطهران، وعلى صياغة مقاربة تعيد ترتيب الأحجار في رقعة الحلّ اللبنانية، من بوابة التفاهم بين القطبين الإقليميين.

يُدرك برّي أنه الشيعي الوحيد القادر على الإمساك بالخيوط الرفيعة للعبة تتخطّى حدود لبنان. وفي المقابل، يُدرك "حزب الله" ومعه طهران أن ياقة برّي تلك التي لم ينحنِ لها زرّ حتى في زمن "الأيرنة" الصرف، لا تزال قادرة على الاختراق لبنانيًا وعربيًا، حين تُغلق الأبواب أمام سواه.

تقول دوائر "عين التينة" إن علي لاريجاني خلال زيارته لبيروت في تشرين الأوّل الفائت، سمع من الرئيس برّي نصيحة مباشرة بالتوجّه إلى الرياض، انطلاقًا من إدراكه بأن عقد المنطقة لا تُفكّك بخيطٍ واحد، وأن أيّ تسوية كبرى تحتاج إلى تلاقي السعودية وإيران معًا. والحلّ في لبنان، كما تقول الدوائر، له نكهة سعودية ولون إيراني، ولا يستقيم بحضور طرف وغياب آخر.

تكشف الدوائر عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي إلى إيران، كما تكشف عن اتصال جرى بين الأمير يزيد بن فرحان والوزير السابق علي حسن الخليل، تمّ بموجبه الاتفاق على زيارة سيقوم بها خليل إلى الرياض، بعد انتهاء زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، حاملًا رسالة مزدوجة لبنانية ـ إيرانية.

وتوضح الدوائر أن الرسائل السعودية الأخيرة إلى برّي، حملت إشارات إيجابية من ولي العهد محمد بن سلمان، مدعومة بتفاهمات أوليّة مع واشنطن بشأن لبنان، ما قد يضع البلاد أمام أفق جديد من التفاهم الإقليمي.
 
مواضيع ذات صلة
موفد بري يستطلع الموقف الايراني و"الثنائي" ينفي خلاف بري-قاسم
lebanon 24
28/11/2025 07:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يستقبل السفير البابوي ووفد الفاتيكان تحضيرًا لزيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
28/11/2025 07:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في عين التينة الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان
lebanon 24
28/11/2025 07:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم" أرجأت اجتماعها لما بعد زيارة البابا وتلويح إسرائيلي بإعادة النظر باتفاقية الحدود البحرية
lebanon 24
28/11/2025 07:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

نبيه برّي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

علي حسن

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:05 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:13 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:05 | 2025-11-27
22:13 | 2025-11-27
22:14 | 2025-11-27
22:23 | 2025-11-27
23:29 | 2025-11-27
23:07 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24