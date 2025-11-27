موفد بري إلى السعودية بعد زيارة البابا

Advertisement

برّي المنزعج، يُدرك أنه في أوقات الإنكسار، لا يُنقذ السفينة إلّا من خَبِر البحر، وأن الأدوار تتسع له وحده، لأن دهاءه بقدر ما أثار الجدل، بقدر ما بقي صمام الأمان الذي لم يجد أبناء طائفته بديلًا عنه. وبحسب رواية الدوائر، قال الرئيس برّي لأمين عام "حزب الله": "ما بقبل كون مفاوض وحدا عم ينكوز فيي"، وقد وافقه الشيخ نعيم في رفضه لمضمون الكتاب، مؤكّدًا أنه ليس من صنعه ولا من خطّه. أمّا الرسالة الأوضح، فحملها علي حسن الخليل إلى طهران، طالبًا من الإيرانيين حسم الأمر مع "جماعتهم في بيروت" على قاعدة: إمّا أن يفاوض برّي Solo من دون منشّزين، أو فليكلّفوا سواه بالمهمّة الموضوعة على كتفيه.وعلى الرغم من أن كتاب سحب الثقة كان الدافع المباشر للزيارة، إلا أن برّي حمّل علي حسن الخليل ثلاثة ملفات لبنانية إضافية: السلاح، إعادة الإعمار، والانتخابات، فضلًا عن الملفّ الإقليمي الأوسع انطلاقًا من إيمانه بأنه ما زال قادرًا على لعب دورٍ بين الرياض وطهران، وعلى صياغة مقاربة تعيد ترتيب الأحجار في رقعة الحلّ ، من بوابة التفاهم بين القطبين الإقليميين.يُدرك برّي أنه الشيعي الوحيد القادر على الإمساك بالخيوط الرفيعة للعبة تتخطّى حدود . وفي المقابل، يُدرك "حزب الله" ومعه طهران أن ياقة برّي تلك التي لم ينحنِ لها زرّ حتى في زمن "الأيرنة" الصرف، لا تزال قادرة على الاختراق لبنانيًا وعربيًا، حين تُغلق الأبواب أمام سواه.تقول دوائر "عين التينة" إن علي لاريجاني خلال زيارته لبيروت في تشرين الأوّل الفائت، سمع من الرئيس برّي نصيحة مباشرة بالتوجّه إلى الرياض، انطلاقًا من إدراكه بأن عقد المنطقة لا تُفكّك بخيطٍ واحد، وأن أيّ تسوية كبرى تحتاج إلى تلاقي وإيران معًا. والحلّ في لبنان، كما تقول الدوائر، له نكهة سعودية ولون إيراني، ولا يستقيم بحضور طرف وغياب آخر.تكشف الدوائر عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي إلى ، كما تكشف عن اتصال جرى بين الأمير يزيد بن فرحان والوزير السابق علي حسن الخليل، تمّ بموجبه الاتفاق على زيارة سيقوم بها خليل إلى الرياض، بعد انتهاء زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، حاملًا رسالة مزدوجة لبنانية ـ إيرانية.وتوضح الدوائر أن الرسائل السعودية الأخيرة إلى برّي، حملت إشارات إيجابية من ولي العهد محمد بن سلمان، مدعومة بتفاهمات أوليّة مع بشأن لبنان، ما قد يضع البلاد أمام أفق جديد من التفاهم الإقليمي.