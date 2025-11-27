تشويش على زيارة البابا للبنان عبر التلويح بالحرب

Advertisement

وفي جو التعبئة والتحريض والتهويل ورفع مستوى العدوان على لبنان، الذي سبق زيارة البابا، بدأت التسريبات من «مصادر أميركية وعربية وأوروبية» عن ربط رفع مستوى التصعيد العدواني المرتقب بإنتهاء زيارة البابا الى ، وإن آخر مهلة أمام لبنان لجمع سلاح في كامل لبنان وليس في الجنوب فقط هي نهاية هذا الشهر، أو مطلع الشهر المقبل، أي بعد انتهاء زيارة البابا، وهي رسالة مباشرة له مفادها «انتبه لما ستقوله وتدعو إليه»؟وكتب وجدي العريضي في" النهار": هل تقوم فرنسا بدور أساسي في ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، وسط تنسيق فرنسي - أميركي في كل الملفات التي تهمّ لبنان؟رئيس لجنة العلاقات البرلمانية اللبنانية-الفرنسية النائب سيمون أبي رميا يقول ل"النهار": "لفرنسا دور تاريخي في لبنان، ولنكن واقعيين وموضوعيين، اليوم من يمسك بالدور في لبنان هو الولايات المتحدة الأميركية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إنما فرنسا لها دور تاريخي في لبنان وتربطها به أواصر تاريخية ثقافية واجتماعية كثيرة. وتشير معطياتي إلى تنسق مع الولايات المتحدة في أي مسألة تقوم بها حيال لبنان، لأنها مهتمة بأمنه واستقراره والحفاظ على صيغة العيش المشترك فيه، وبالتالي ثني إسرائيل عن أي عدوان قد تشنهّ، لكن ليس هناك أيّ علاقة إيجابية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والفرنسيين".ويشير أبي رميا إلى أن باريس تؤدي دوراً على صعيد ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وقد تدخل من هذا الباب لما تملكه من وثائق تاريخية عن الحدود بين البلدين".وعن زيارة الموفدة للبنان، يجيب بأنها "جاءت من أجل تحذير المسؤولين من مغبة قيام إسرائيل بأي عدوان، وهذا يذكرني بزيارة حصلت من موفد فرنسي جاء عشية الحرب الأخيرة، ولكن الحرب وقعت. دائما هناك موفدون يحذرون ويسعون من أجل الوقوف إلى جانب لبنان وردع إسرائيل، وفي المحصلة كانت الحروب تقع".ويجزم أبي رميا بأن باريس جادة في ترسيم الحدود، ولديها كل المستندات والخرائط والمعطيات والخبراء لذلك، ولكن لا ننسى أن ثمة دورا سعوديا ومظلة من الرياض لإعادة ربط العلاقات اللبنانية-السورية، ومن ضمنها ترسيم الحدود البرية.