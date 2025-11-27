مبادرة القاهرة فاجأت بعبدا

Advertisement

في المقابل، علم حزب الله بتفاصيل المصري الجديد فور وصوله الى بعبدا، وجاء الرفض الفوري له انطلاقا من نقطتين اساسيتين :النقطة الاولى :تتعلق برفض الحزب العرض الاول الذي قدمه مدير المخابرات اللواء حسن رشاد والذي تناول بشكل اساسي سحب سلاح الحزب جنوب نهر الليطاني وتجميد العمل به شماله، اي ليس نزعه بالكامل ... ورغم ذلك، تبلغت القاهرة نهار الثلاثاء في ٤ تشرين الاول رد الحزب السلبي على مقترح رشاد.النقطة الثانية:وضع الحزب "قاعدة ذهبية" تتمثل برفضه"اي ورقة او اتفاق او مبادرة او حتى اعلان" تتجاوز اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤.وعلى هذا الاساس ،لم يلتق الطرفان، وهذه المعلومة مؤكدة من جانب واحد على الاقل، على اعتبار انه لا حاجة الى اي لقاء بينهما بعدما عدل الطرف المصري المبادرة الاولى بطريقة اعتبرها حزب الله مناسبة أكثر للعدو ولا تناسب .ولكن ، رغم رفض الحزب للمبادرة او الافكار المصرية الجديدة، تؤكد المصادر انه لم يغلق الباب نهائيا امام القاهرة، بحيث لم يتوقف الاخذ والرد بين مصر ولبنان ودول عدة لتطوير افكار رشاد.وهنا حصلت المفاجاة . المصريون عدلوا في الافكار الاولى التي طرحها رشاد بما يتناسب مع المطالب الاسرائيلية لاسباب غر مفهومة لدى الجانب اللبناني، وذهبوا بعيدا في الإيحاء بأن تغطي نوعا ما مبادرتهم الجديدة ،علما انه بخلاف اعلان عبد العاطي امام من التقاهم في بيروت بان هناك تواصلا "مصريا -ايرانيا" حول المقترحات الجديدة، فان مصادر دبلوماسية اكدت ان ما سمعه عبد العاطي من الايرانيين كان واضحا: طهران تفهم تعقيدات الساحة ، ولهذا ترفض بالمطلق الربط بين ما يجري في لبنان، وبين احتمالات ضربها ، او ما يحكى عن مفاوضات -اميركية. عبد العاطي جاء الى بيروت لسماع الرد مقترحاته التي سبقت وصوله، حاملاً معه التحذير من حرب قادمة لا محالة . ،ولكن الرئيس عون أبلغ الوزير المصري حسبما نقل مقربون منه، يوضوح "ان لبنان لم يعد يستطيع تقديم اي شيء، التزمنا بالاتفاق بينما العدو ما زال يخرقه، وقبلنا بالمفاوضات غير المباشرة، واقرينا في الحكومة سحب سلاح حزب الله ،وعلى ماذا حصلنا بالمقابل "لا شيء".عمليا، تؤكد المصادر ، ان المبادرة المصرية بنسختها الثانية تعثرت ولكنها لم تسقط نهائيا ،ولكن ،ربما ذهب المصري بعيدا في المرة الثانية في مقاربة الامور الى حد اعطاء الاسرائيلي من كيس لبنان رغبة منه في ابرام تسوية في لبنان على غرار التسوية التي جرت في غزة بمعزل عن اي اهداف اخرى يريدها.وعليه، يمكن القول ان الجولة المصرية الثانية من البحث عن افكار لاطلاق مبادرة جديدة لم تكن موفقة.