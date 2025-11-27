Advertisement

لبنان

مطالبة يمنية للبنان بوقف إعلام الحوثيين

Lebanon 24
27-11-2025 | 22:53
كتبت " الشرق الاوسط": جدّدت الحكومة اليمنية مطالبها للحكومة اللبنانية بوقف النشاط الإعلامي للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بالتزامن مع تكرار التحذيرات إلى المجتمع الدولي بشأن المخاطر المتزايدة على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، نتيجة التصعيد المستمر من قِبَل الجماعة.
وخلال كلمته أمام الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية إلى وقف النشاط الإعلامي للجماعة الحوثية، التي قال إنها تستخدم منابر إعلامية ومنصات انطلاقاً من الضاحية الجنوبية في بيروت، بدعم مباشر من إيران لبث خطاب الكراهية والتحريض والتضليل.

وقال الإرياني إن هذه المنابر، وفي مقدمها قناة «المسيرة»، لا تُمثل مجرد وسائل إعلام، بل هي جزء أساسي من غرفة عمليات إيرانية تعمل على شرعنة العنف، وتأجيج الصراعات الطائفية، وتقديم غطاء دعائي لجرائم منظمة تُرتكب بحق المدنيين في اليمن، وتُشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي. وأكّد الوزير أن المعركة الإعلامية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، مشيراً إلى استمرار إيران في دعم الميليشيات عبر شبكات إعلامية وإلكترونية واسعة، إلى جانب دعم عسكري مباشر يشمل تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة والصواريخ، في خرق صريح للقرارات الدولية.

وطالب الإرياني الدول العربية بالالتزام بموقف موحد يمنع أي ميليشيات أو تنظيمات إرهابية، مهما كان اسمها أو توجهها، من ممارسة أي نشاط إعلامي أو سياسي أو مالي على أراضيها ضد دولة عربية أخرى. وأكّد أنّ مسؤولية التصدي لهذه الاختراقات تدعو إلى بناء منظومة إعلامية جماعية عربية، تحمي الحقيقة، وتردع التضلُّيل.  
 
