مطالبة يمنية للبنان بوقف إعلام الحوثيين

Advertisement

وخلال كلمته أمام الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب في ، دعا اليمني معمر الإرياني، إلى وقف النشاط الإعلامي للجماعة الحوثية، التي قال إنها تستخدم منابر إعلامية ومنصات انطلاقاً من الضاحية الجنوبية في ، بدعم مباشر من إيران لبث خطاب الكراهية والتحريض والتضليل.وقال الإرياني إن هذه المنابر، وفي مقدمها قناة «المسيرة»، لا تُمثل مجرد وسائل إعلام، بل هي جزء أساسي من غرفة عمليات إيرانية تعمل على شرعنة العنف، وتأجيج الصراعات الطائفية، وتقديم غطاء دعائي لجرائم منظمة تُرتكب بحق المدنيين في اليمن، وتُشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي. وأكّد الوزير أن المعركة الإعلامية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، مشيراً إلى استمرار إيران في دعم الميليشيات عبر شبكات إعلامية وإلكترونية واسعة، إلى جانب دعم عسكري مباشر يشمل تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة والصواريخ، في خرق صريح للقرارات الدولية.وطالب الإرياني بالالتزام بموقف موحد يمنع أي ميليشيات أو تنظيمات إرهابية، مهما كان اسمها أو توجهها، من ممارسة أي نشاط إعلامي أو سياسي أو مالي على أراضيها ضد دولة عربية أخرى. وأكّد أنّ مسؤولية التصدي لهذه الاختراقات تدعو إلى بناء منظومة إعلامية جماعية عربية، تحمي الحقيقة، وتردع التضلُّيل.