في البداوي.. ألقى قنبلة على كاراج للسيارات وهرب

أقدم فجر اليوم الجمعة مجهول على إلقاء قنبلة داخل كراج للسيارات والدراجات النارية في منطقة البداوي، ثم فرّ إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة " ".واقتصرت الأضرار على الماديات.