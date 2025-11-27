Advertisement

لبنان

في البداوي.. ألقى قنبلة على كاراج للسيارات وهرب

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:29
أقدم فجر اليوم الجمعة مجهول على إلقاء قنبلة داخل كراج للسيارات والدراجات النارية في منطقة البداوي، ثم فرّ إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
واقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
02:45 | 2025-11-28
02:30 | 2025-11-28
02:25 | 2025-11-28
02:19 | 2025-11-28
02:15 | 2025-11-28
02:08 | 2025-11-28
