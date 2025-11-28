25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
3
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصدر كنسي "متفائل بالارقام"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-11-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبّر مصدر كنسي عن سعادته للنخوة لدى معظم المكوّنات
اللبنانية
من طوائف، وشركات كبرى، وأفراد ومبادرتهم للمشاركة والمساعدة في التحضيرات المتعددة روحيا ولوجستيا وبشريا لاستقبال قداسة الحبر الأعظم البابا
لاوون
الرابع عشر
.
Advertisement
ونوّه بالحماسة التي أبدوها من خلال الاتصالات مع المعنيين بالتنظيم عارضين عليهم المساعدة والمساندة على مختلف المستويات، ما يدل على المستوى الحضاري للشعب اللبناني في هكذا استحقاقات تاريخية.
المصدر لفت إلى أن المرجع الكنسي تفاءل خيراً بمستقبل
لبنان
ورعيته بعدما عُرضت له الأرقام عن أعداد المشاركين في محطات الزيارة من مؤمنين، وخاصةً من الرعايا البعيدة عن العاصمة
بيروت
، ومن الأشقاء في الوطن الراغبين في المشاركة باعتبار أن هذه الزيارة هي جامعة للبنان الواحد الموحّد بجميع أبنائه.
المصدر ختم بأن الزيارة، بالرغم من أن طابعها ديني كنسي، إلا أنها ستثبت شعار "لبنان الرسالة".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
روبيو متفائل بـ"تقدم كبير" نحو وقف الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
روبيو متفائل بـ"تقدم كبير" نحو وقف الحرب في أوكرانيا
28/11/2025 12:09:12
28/11/2025 12:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يجيب بحزم: نعتذر منكم
Lebanon 24
مرجع كنسي يجيب بحزم: نعتذر منكم
28/11/2025 12:09:12
28/11/2025 12:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط: أنا متفائل وأتمنى أن نصل الى اتفاق مع صندوق النقد
Lebanon 24
البساط: أنا متفائل وأتمنى أن نصل الى اتفاق مع صندوق النقد
28/11/2025 12:09:12
28/11/2025 12:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سألتقي غدا الرئيس الصيني وسنناقش الكثير من المسائل وأنا متفائل جدا
Lebanon 24
ترامب: سألتقي غدا الرئيس الصيني وسنناقش الكثير من المسائل وأنا متفائل جدا
28/11/2025 12:09:12
28/11/2025 12:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الرابع عشر
اللبنانية
بيروت
سعادة
المعن
لاوون
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين الضغوط والتهويل.. هل يصبح سحب سلاح "حزب الله" أمرًا واقعًا؟
Lebanon 24
بين الضغوط والتهويل.. هل يصبح سحب سلاح "حزب الله" أمرًا واقعًا؟
05:00 | 2025-11-28
28/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تقوية الإنترنت" وخطة إستثنائية.. هكذا تتحضّر "ألفا" لمواكبة زيارة البابا
Lebanon 24
"تقوية الإنترنت" وخطة إستثنائية.. هكذا تتحضّر "ألفا" لمواكبة زيارة البابا
04:57 | 2025-11-28
28/11/2025 04:57:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات
Lebanon 24
بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات
04:37 | 2025-11-28
28/11/2025 04:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سرطان الجلد والوشم.. ما الذي تقوله الدراسات؟
Lebanon 24
سرطان الجلد والوشم.. ما الذي تقوله الدراسات؟
04:30 | 2025-11-28
28/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة وسط الطريق" في لبنان.. شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لـ"معركة وسط الطريق" في لبنان.. شاهدوه
04:12 | 2025-11-28
28/11/2025 04:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-11-28
بين الضغوط والتهويل.. هل يصبح سحب سلاح "حزب الله" أمرًا واقعًا؟
04:57 | 2025-11-28
"تقوية الإنترنت" وخطة إستثنائية.. هكذا تتحضّر "ألفا" لمواكبة زيارة البابا
04:37 | 2025-11-28
بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات
04:30 | 2025-11-28
سرطان الجلد والوشم.. ما الذي تقوله الدراسات؟
04:12 | 2025-11-28
فيديو لـ"معركة وسط الطريق" في لبنان.. شاهدوه
04:08 | 2025-11-28
الجيش ينفذ عملية دهم واسعة في حي الشراونة ـ بعلبك وهذا ما تم ضبطه
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 12:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 12:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 12:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24