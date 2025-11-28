Advertisement

لبنان

مصدر كنسي "متفائل بالارقام"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:45
عبّر مصدر كنسي عن سعادته للنخوة لدى معظم المكوّنات اللبنانية من طوائف، وشركات كبرى، وأفراد ومبادرتهم للمشاركة والمساعدة في التحضيرات المتعددة روحيا ولوجستيا وبشريا  لاستقبال قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر.
ونوّه بالحماسة التي أبدوها من خلال الاتصالات مع المعنيين بالتنظيم عارضين عليهم المساعدة والمساندة على مختلف المستويات، ما يدل على المستوى الحضاري للشعب اللبناني في هكذا استحقاقات تاريخية.
المصدر لفت إلى أن المرجع الكنسي تفاءل خيراً بمستقبل لبنان ورعيته بعدما عُرضت له الأرقام عن أعداد المشاركين في محطات الزيارة من مؤمنين، وخاصةً من الرعايا البعيدة عن العاصمة بيروت، ومن الأشقاء في الوطن الراغبين في المشاركة باعتبار أن هذه الزيارة هي جامعة للبنان الواحد الموحّد بجميع أبنائه.
المصدر ختم بأن الزيارة، بالرغم من أن طابعها ديني كنسي، إلا أنها ستثبت شعار "لبنان الرسالة".
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

