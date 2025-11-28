مصدر كنسي "متفائل بالارقام"

Advertisement

عبّر مصدر كنسي عن سعادته للنخوة لدى معظم المكوّنات من طوائف، وشركات كبرى، وأفراد ومبادرتهم للمشاركة والمساعدة في التحضيرات المتعددة روحيا ولوجستيا وبشريا لاستقبال قداسة الحبر الأعظم البابا .ونوّه بالحماسة التي أبدوها من خلال الاتصالات مع المعنيين بالتنظيم عارضين عليهم المساعدة والمساندة على مختلف المستويات، ما يدل على المستوى الحضاري للشعب اللبناني في هكذا استحقاقات تاريخية.المصدر لفت إلى أن المرجع الكنسي تفاءل خيراً بمستقبل ورعيته بعدما عُرضت له الأرقام عن أعداد المشاركين في محطات الزيارة من مؤمنين، وخاصةً من الرعايا البعيدة عن العاصمة ، ومن الأشقاء في الوطن الراغبين في المشاركة باعتبار أن هذه الزيارة هي جامعة للبنان الواحد الموحّد بجميع أبنائه.المصدر ختم بأن الزيارة، بالرغم من أن طابعها ديني كنسي، إلا أنها ستثبت شعار "لبنان الرسالة".