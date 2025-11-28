غطاء أميركي للمبادرة

Advertisement

تحظى المطروحة حاليًا بزخم لافت، يكفي للتأكيد على جديتها وأهميتها في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، بحسب تعبير مرجع معني.أضاف: الأساس في هذا الزخم هو الغطاء الواضح الذي توفره ، ما يمنح المبادرة ثقلاً سياسيًا ويجعلها مطروحة على الطاولة بجدية أكبر من أي طرح سابق.إلى جانب ذلك، يظهر دعم وإن كان محدودًا في حدوده العلنية، لكنه يعكس رغبة في إبقاء باب التهدئة مفتوحًا وعدم ترك الساحة للخيارات المتطرفة وحدها.وبحسب المرجع ،"فان هذا الجمع بين الدفع الأميركي والموافقة يمنح مساحة تتحرك فيها بثبات، ويعطي مبادرتها فرصة حقيقية للمتابعة".