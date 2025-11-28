Advertisement

لبنان

غطاء أميركي للمبادرة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
28-11-2025
تحظى المبادرة المصرية المطروحة حاليًا بزخم لافت، يكفي للتأكيد على جديتها وأهميتها في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، بحسب تعبير مرجع معني.
أضاف: الأساس في هذا الزخم هو الغطاء الواضح الذي توفره الولايات المتحدة، ما يمنح المبادرة ثقلاً سياسيًا ويجعلها مطروحة على الطاولة بجدية أكبر من أي طرح سابق.
إلى جانب ذلك، يظهر دعم سعودي وإن كان محدودًا في حدوده العلنية، لكنه يعكس رغبة في إبقاء باب التهدئة مفتوحًا وعدم ترك الساحة للخيارات المتطرفة وحدها.
وبحسب المرجع ،"فان هذا الجمع بين الدفع الأميركي والموافقة السعودية يمنح القاهرة مساحة تتحرك فيها بثبات، ويعطي مبادرتها فرصة حقيقية للمتابعة".
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

