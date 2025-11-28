Advertisement

لبنان

مسعد: الانتخابات المقبلة محطة لتعزيز دولة المؤسسات

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1447903-638999155573121168.png
Doc-P-1447903-638999155573121168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب شربل مسعد على منصة "إكس": "الانتخابات المقبلة لن تكون ساحة لتصفية الحسابات ولا لابتزاز الناس، بل محطة لإسقاط منطق الفوضى وتعزيز دولة المؤسسات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: الانتخابات العراقية فرصة هامة لتعزيز بناء مؤسسات الدولة
lebanon 24
28/11/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الانتخابات المقبلة محطة لتثبيت الحق والعدالة
lebanon 24
28/11/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: لضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
28/11/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تسوية عقدة مشاركة المغتربين في الانتخابات تتقدم وعون ينتقد تعطيل المؤسَّسات
lebanon 24
28/11/2025 12:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24

شربل مسعد

سعد على

لا لا

صفية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-28
04:57 | 2025-11-28
04:37 | 2025-11-28
04:30 | 2025-11-28
04:12 | 2025-11-28
04:08 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24