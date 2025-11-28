Advertisement

لبنان

السفارة الأميركية في بيروت تقفل أبوابها حتى هذا التاريخ!

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:32
أعلنت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على "إكس"، أنها "ستقفل ابوابها يومي الإثنين 1 كانون الأول والثلثاء 2 كانون الأول، لمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24