استياء في زحلة بسبب "الاستثناء"

Advertisement

قبل يومين من الزيارة التاريخية للبابا إلى يسجل استياء شعبي في لعدم تضمن برنامج الزيارة المدينة التي تُلقب بـ"عاصمة الكثلكة" في الشرق مع وجود نحو 50 ومزارا دينيا فيها ما يجعلها أكبر تجمع في الشرق.وتمنت شخصيات سياسية ودينية لو ان المدينة وضعت على جدول الزيارة خصوصا وانه ادرجت على البرنامج زيارتان للبابا إلى ودير في .