لبنان

استياء في زحلة بسبب "الاستثناء"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:15
قبل يومين من الزيارة التاريخية للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان يسجل استياء شعبي في زحلة لعدم تضمن برنامج الزيارة المدينة التي تُلقب بـ"عاصمة الكثلكة" في الشرق مع وجود نحو 50 كنيسة ومزارا دينيا فيها ما يجعلها أكبر تجمع مسيحي في الشرق.
وتمنت شخصيات سياسية ودينية لو ان المدينة وضعت على جدول الزيارة خصوصا وانه ادرجت على البرنامج  زيارتان للبابا   إلى دير مار مارون عنايا ودير الصليب في جل الديب.








المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

