Advertisement

لبنان

انفجار سيارة ليلا في الخيام

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1447915-638999170529044729.jpg
Doc-P-1447915-638999170529044729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انفجرت سيارة من نوع "بيك اب" ليلا في مدينة الخيام، من دون معرفة أسباب هذا الانفجار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الداخلية الباكستانية: مقتل 12 شخصا نتيجة انفجار سيارة مفخخة خارج محكمة في إسلام أباد
lebanon 24
28/11/2025 12:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الهندية: قتلى وجرحى في انفجار سيارة بمدينة دلهي
lebanon 24
28/11/2025 12:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
7 إصابات.. انفجار سيارة في نيويورك
lebanon 24
28/11/2025 12:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... إنفجار سيارة في مدينة بانياس السوريّة
lebanon 24
28/11/2025 12:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة الخيام

لبنان 24

لبنان

خيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-28
04:57 | 2025-11-28
04:37 | 2025-11-28
04:30 | 2025-11-28
04:12 | 2025-11-28
04:08 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24