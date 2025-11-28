Advertisement

لبنان

"لقد عانى الكفاية".. البابا يعيد كتابة قصة شباب لبنان بالأمل لا بالهجرة

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
28-11-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1447920-638999174022848283.png
Doc-P-1447920-638999174022848283.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حين قال البابا لاوون الرابع عشر في خطاب سابق: "لبنان، لقد عانى الكفاية"، شعر كثير من اللبنانيين وكأن أحداً وضع يده اخيرا على الجرح. اليوم، في زيارته إلى بيروت، يعود الرجل نفسه ليبدأ كلمته بعبارة بسيطة وعميقة في آن: "السلام معكم". بين الجملتين خيط واحد واضح: اعتراف بالألم… ودعوة إلى الأمل.
Advertisement

ليست مصادفة أن تكون أوّل كلمة للبابا موجّهة إلى اللبنانيين هي "السلام". في بلد يعيش شبابه بين حقيبة سفر جاهزة دائماً، وسيرة حياة معلّقة بين عقد عمل في الخارج وحلم مستحيل في الداخل، تبدو هذه الكلمة كأنها مقاومة هادئة لخطاب الإحباط السائد. فـ"السلام" هنا ليس فقط وقف الحرب على الحدود، بل أيضاً وقف الحرب داخل نفوس جيل كامل تعب من الانهيار والهجرة واللاجدوى.

من رسالة "طوبى لصانعي السلام" يمكن قراءة زيارة البابا كنداء مباشر إلى الشباب اللبناني: أنتم لستم فقط ضحايا بلد مثقل بالأزمات، بل أنتم أيضًا صانعو سلام إن قرّرتم البقاء، والاشتباك الإيجابي مع واقعكم، بدل الهرب منه. صنع السلام في لبنان اليوم قد يكون أن يختار شاب أن يفتتح مشروعاً صغيراً بدل تذكرة ذهاب بلا عودة، وأن تختار شابة البقاء في جامعة لبنانية وتحويلها مساحة نقاش ووعي، لا مجرّد محطة عبور قبل الهجرة.


هجرة الشباب ليست مجرّد رقم في تقارير دولية.. إنها نزيف يومي في قلب كل عائلة. لكن زيارة البابا تعيد تذكير هذا الجيل بأن العالم لم يستسلم لفكرة موت لبنان، بل ما زال يراه جديراً بأن يُنقَذ. عبارة "السلام معكم" يمكن قراءتها كجملة مضادة تماماً لعبارة "one way ticket" التي تطاردهم على شاشات السفر: سلام معكم… لا "وداعاً نهائياً".

من صلب الإيمان أن المشي إلى الأمام واجب حتى فوق ركام الخيبة. لذلك تبدو هذه الزيارة فرصة لإعادة صياغة سؤال الشباب عن مستقبلهم: ليس فقط "هل أبقى أم أهاجر؟" بل "أي دور لي إذا بقيت؟" هنا بالذات يصبح التشبّث بالبلد موقفاً أخلاقياً وروحياً، لا شعارات وطنية فارغة، ويصبح كل شاب يقرّر البقاء والمغامرة بحياته هنا، واحداً من أولئك الذين قصدهم النص: "طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يُدعون".
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
lebanon 24
28/11/2025 12:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلان نتائج "جائزة الكتّاب الشباب الفرانكوفون".. شلالا : كل النصوص التي درست امتازت من حيث المواضيع وأسلوب الكتابة
lebanon 24
28/11/2025 12:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري تسلمت كتاب "لبنان في خمسة عهود رئاسية"
lebanon 24
28/11/2025 12:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب لنادي قضاة لبنان بعنوان "تريدون إنتاجية؟ أنقذوا العدلية"
lebanon 24
28/11/2025 12:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

جامعة لبنانية

جامعة لبنان

الرابع عشر

حقيبة سفر

بيروت

لاوون

بعبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-28
04:57 | 2025-11-28
04:37 | 2025-11-28
04:30 | 2025-11-28
04:12 | 2025-11-28
04:08 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24