جدول جديد للمحروقات... اليكم الاسعار!

صدر عن والمياه الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1.460.000 .بنزين 98 أوكتان: 1.500.000 ليرة لبنانية.المازوت: 1.448.000 ليرة لبنانية (-12000).: 1.084.000 ليرة لبنانية.