لبنان

"فاطمة" ابنة الـ 12 عاماً مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئا؟

Lebanon 24
28-11-2025 | 02:19
Doc-P-1447928-638999184775550321.jpg
Doc-P-1447928-638999184775550321.jpg photos 0
أفيد ان الطفلة فاطمة علي الدبس وتبلغ من العمر 12 عاما من منطقة عين الدلبة- برج البراجنة فُقدت منذ الأمس الخميس. 
وطلب ذووها من يجدها الاتصال على الرقم 70737404. 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24