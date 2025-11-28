سجال على المقعد الدرزي في بيروت

25
فيما تردد أنّ معظم العائلات الدّرزية في
بيروت
سجّلت اعتراضًا كبيرًا على
إعادة ترشيح
النّائب
فيصل الصايغ
في العاصمة، كونه من قضاء عاليه وليس ابن العاصمة.
كان لافتا رد مختار المصيطبة – بيروت، رفعت الزّهيري والّذي ينتمي الى الطاّئفة الدّرزية، حيث علّق على المنشور بالقول: " انا المختار رفعت
الزهيري
مختار المصيطبة أؤكد أنّ هذا الكلام لا يمت الى الحقيقة والواقع بصِلَة.تاريخ
دروز
بيروت يشهد لهم تمسكهم بالقيادة الحكيمة لوليد
جنبلاط
" .
المصدر:
لبنان 24
