Advertisement

يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسّط طقس خريفي مستقّر، مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية و أجواء باردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى فجر حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حالياً جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة أحياناً ورياح ناشطة ويستمر حتى ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجياً.الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات مع بقاء الأجواء الباردة على الجبال وفي الداخل خلال الليل، كما تنشط الرياح خاصة شمال وجنوب البلاد فتلامس سرعتها ال ٥٠كلم/س.السبت:غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل والجبال بينما ترتفع في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً الظهر وتنشط الرياح إعتبارًا من المساء وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة فجرالأحد لتساقط أمطار متفرقة.الأحد:غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تتساقط أمطارمتفرقة، تشتدّ غزارتها أحيانًا خلال النهار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كم/س يرتفع معها موج البحر، كما نحذّر من تشكّل السيول عل الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٣٠٠ متر وما فوق،الإثنين:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.