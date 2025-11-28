25
لبنان
حاصباني: التصعيد في لبنان آتٍ إلا إذا زادت الشفافية في الجنوب
Lebanon 24
28-11-2025
|
03:17
photos
0
أشار
النائب غسان حاصباني
الى أنّ "الحراك الديبلوماسي الخارجي وصل الى وتيرة مرتفعة بسبب المعطيات الموجودة لدى الدول التي تهتم بالشأن اللبناني بأنّ التصعيد آتٍ، والذي يمكن تفاديه اذا كان هناك شفافية أكبر لما يقوم به الجيش في الجنوب، وعبر زيادة
الثقة الدولية
بنوايا
لبنان
بجدية سحب السلاح من
حزب الله
، ليتمكن
المجتمع الدولي
من مساعدة لبنان والضغط على اسرائيل للانسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها اليومية".
ورأى أنه "من الواضح أن حزب الله يرفض التعاون مع الدولة ويرفض تسليم سلاحه تحت ذريعة أن هذا السلاح هو ورقة ضغط بيد الدولة للتفاوض مع اسرائيل"، مشيرا الى أن" الحزب يضع الدولة في موقع محرج، ويعرّض لبنان لمخاطر اضافية ولا يعطي أي قدرة للدولة، على أن تثبت أن الحزب يخضع لسلطتها وأن بامكانها تفكيك السلاح عندما تقرر ذلك".
وعمّا اذا كان مفتاح الحل موجود في
ايران
، رأى أن "الحل الوحيد هو الحل اللبناني، وأن يعتبر الحزب نفسه مسؤولا عن سلامة اللبنانيين وأن يكون مسؤولا ويتعاون مع الدولة". (صوت كل لبنان)
