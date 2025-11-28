Advertisement

لبنان

حاصباني: التصعيد في لبنان آتٍ إلا إذا زادت الشفافية في الجنوب

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:17
A-
A+

Doc-P-1447959-638999219618391412.jpg
Doc-P-1447959-638999219618391412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار النائب غسان حاصباني الى أنّ "الحراك الديبلوماسي الخارجي وصل الى وتيرة مرتفعة بسبب المعطيات الموجودة لدى الدول التي تهتم بالشأن اللبناني بأنّ التصعيد آتٍ، والذي يمكن تفاديه اذا كان هناك شفافية أكبر لما يقوم به الجيش في الجنوب، وعبر زيادة الثقة الدولية بنوايا لبنان بجدية سحب السلاح من حزب الله، ليتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان والضغط على اسرائيل للانسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها اليومية".
Advertisement

ورأى أنه "من الواضح أن حزب الله يرفض التعاون مع الدولة ويرفض تسليم سلاحه تحت ذريعة أن هذا السلاح هو ورقة ضغط بيد الدولة للتفاوض مع اسرائيل"، مشيرا الى أن" الحزب يضع الدولة في موقع محرج، ويعرّض لبنان لمخاطر اضافية ولا يعطي أي قدرة للدولة، على أن تثبت أن الحزب يخضع لسلطتها وأن بامكانها تفكيك السلاح عندما تقرر ذلك".

وعمّا اذا كان مفتاح الحل موجود في ايران، رأى  أن "الحل الوحيد هو الحل اللبناني، وأن يعتبر الحزب نفسه مسؤولا عن سلامة اللبنانيين وأن يكون مسؤولا ويتعاون مع الدولة". (صوت كل لبنان)
 
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون آت لتأكيد لبنان الرسالة ودعوات لزيارته الجنوب أو الضاحية
lebanon 24
28/11/2025 14:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عون مُخاطباً اللبنانيين: لا استقلال حقيقياً إلا بتحرير وتعمير الجنوب وكل لبنان
lebanon 24
28/11/2025 14:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: السلاح يعرّض لبنان للخطر والدولة بين مطرقة إسرائيل وسندان الحزب
lebanon 24
28/11/2025 14:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: لبنان أمام أسابيع حاسمة
lebanon 24
28/11/2025 14:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب غسان حاصباني

المجتمع الدولي

الثقة الدولية

غسان حاصباني

غسان حاصبان

حزب الله

لبنان وا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:02 | 2025-11-28
06:50 | 2025-11-28
06:44 | 2025-11-28
06:43 | 2025-11-28
06:41 | 2025-11-28
06:36 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24