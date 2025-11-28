Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة تطلق برنامج توزيع غراس الزيتون مجانًا لدعم المزارعين

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:20
A-
A+

Doc-P-1447961-638999221533678865.png
Doc-P-1447961-638999221533678865.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت وزارة الزراعة برنامجًا لتوزيع غراس الزيتون مجانًا على المزارعين المسجّلين في السجل الزراعي، ضمن خطتها لدعم قطاع الزيتون وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك ضمن آلية منظمة تضمن وصول الغراس الى اكبر عدد من المستفيدين في محافظة الجنوب، حيث يتيح البرنامج لكل مزارع مسجّل الاستفادة بما يصل إلى 20 غرسة، وفق الشروط والمعايير المعتمدة. وتشمل الغراس الموزّعة أصنافًا مناسبة للزراعة في مختلف المناطق، أبرزها: الصوري، القيسي والخضيري.
Advertisement

وفي هذا الإطار، باشرت مصلحة زراعة الجنوب عملية توزيع غراس الزيتون على المزارعين المستوفين للشروط، وذلك ضمن آلية منظمة تضمن وصول الغراس إلى أكبر عدد من المستفيدين في القضاء.

وأكدت الوزارة في بيان، ان "هذا البرنامج يشكّل خطوة داعمة للمزارعين، ويساهم في توسيع المساحات المزروعة بالزيتون وتحسين جودة الإنتاج، بما يعزّز الأمن الغذائي ويقوّي الاقتصاد الريفي في لبنان".
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة أطلقت حملة توزيع الاشجار على مزارعي عكار
lebanon 24
28/11/2025 14:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية
lebanon 24
28/11/2025 14:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لوزارة الزراعة: الزيتون ارتبط بعمر لبنان
lebanon 24
28/11/2025 14:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مزارعين في عيترون خلال قطاف الزيتون
lebanon 24
28/11/2025 14:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

محافظة الجنوب

قطاع الزيتون

الزيتون

القضاء

القيسي

الصوري

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:02 | 2025-11-28
06:50 | 2025-11-28
06:44 | 2025-11-28
06:43 | 2025-11-28
06:41 | 2025-11-28
06:36 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24