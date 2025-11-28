وزارة الزراعة تطلق برنامج توزيع غراس الزيتون مجانًا لدعم المزارعين

Advertisement

أطلقت برنامجًا لتوزيع غراس مجانًا على المزارعين المسجّلين في السجل الزراعي، ضمن خطتها لدعم وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك ضمن آلية منظمة تضمن وصول الغراس الى اكبر عدد من المستفيدين في ، حيث يتيح البرنامج لكل مزارع مسجّل الاستفادة بما يصل إلى 20 غرسة، وفق الشروط والمعايير المعتمدة. وتشمل الغراس الموزّعة أصنافًا مناسبة للزراعة في مختلف المناطق، أبرزها: ، والخضيري.وفي هذا الإطار، باشرت مصلحة زراعة الجنوب عملية توزيع غراس الزيتون على المزارعين المستوفين للشروط، وذلك ضمن آلية منظمة تضمن وصول الغراس إلى أكبر عدد من المستفيدين في .وأكدت الوزارة في بيان، ان "هذا البرنامج يشكّل خطوة داعمة للمزارعين، ويساهم في توسيع المساحات المزروعة بالزيتون وتحسين جودة الإنتاج، بما يعزّز الأمن الغذائي ويقوّي الاقتصاد الريفي في ".