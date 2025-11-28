Advertisement

لبنان

وزيرة التربية ترحب بزيارة البابا وتؤكد أهمية دور الدولة في حفظ التنوع والسلام

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:34
A-
A+

Doc-P-1447971-638999229626892681.jpg
Doc-P-1447971-638999229626892681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في بيان اصدرته لمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر لبنان : "نستقبل هذا الأسبوع بفرحٍ عميق وبرجاءٍ كبير زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر في محطّته الحبرية الأولى إلى وطننا. إنّها لحظة تتجاوز البروتوكول لتلامس جوهر الرسالة التي نؤمن بها في التربية: بناء إنسانٍ قادر على الإصغاء والمحبة وصنع السلام في محيطه".
Advertisement

تابعت:"يشكّل لبنان بتنوّعه الفريد وتاريخه المشترك نموذجًا إنسانيًا يحتاجه العالم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، نموذجًا يقوم على اللقاء، والحوار، واحترام الآخر. غير أنّ هذا النموذج لا يستقيم إلا تحت سقف الدولة، الدولة التي تحتضن جميع أبنائها وتوفّر الإطار الذي يُعيد للتنوّع دوره كقوة وصل لا كسبب انقسام، ويمنح الحوار مرجعيته في القانون والعدالة والمساواة".

اضافت:"لقَدَاسة هذه الزيارة رمزيتها العميقة، ولا سيّما أنّها تأتي في وقت يمر فيه طلاب لبنان بظروف صعبة، ويعيش كثير منهم يوميًا حالة خوف وقلق من واقعٍ مضطرب. تأتي هذه اللحظة لتذكّرهم بأنّهم ليسوا وحدهم، وأنّ العالم يلتفت إليهم، وأنّ الرجاء ممكن حتى في أشدّ الظروف قسوة. إنّ مدارسنا وجامعاتنا، رغم كل التحديات، تبقى الفضاء الذي يحمي روح العيش المشترك، ويُعيد وصل ما انقطع، ويُتيح لأبنائنا أن يروا في اختلافهم مصدر غنى لا تهديدًا. وهي أيضًا المكان الذي يتعلّم فيه طلابنا أنّ كرامتهم ومستقبلهم مرتبطان بقيام دولة عادلة وقادرة هي الإطار الوحيد الذي يحفظ وحدتنا ويضمن سلامنا".

وقالت:"ادعو طلاب لبنان، إلى أن يتأمّلوا في المعاني الإنسانية والروحية لهذه الزيارة، وأن يستمدّوا منها الشجاعة والأمل ليواصلوا التعلّم والاحتفاء بجمال الحياة رغم الصعوبات. وليكن هذا الحدث مناسبة لتجديد التزامنا جميعًا بأن التربية تبقى الطريق الأقرب إلى السلام، وأنّ حماية نموذج لبنان تمرّ حتمًا عبر تعزيز حضور الدولة ومرجعيتها الجامعة".

ختمت:"نرحّب بقداسة البابا بين أهله، في بلدٍ عرف أن يصنع من تنوّعه رسالة، ونرفع معه صوتًا واحدًا من أجل سلام عادل ينقذ بلدنا من اعتداءات غاشمة، ومن أجل مستقبل يليق بأبنائنا ويعيد لوطننا دوره في هذا الشرق الذي نريده بيتًا للجميع".
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إسبانيا: نرحب باتفاق غزة ونشدد على أهمية تنفيذ حل الدولتين
lebanon 24
28/11/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سعيد: أهمية بالغة لزيارة البابا
lebanon 24
28/11/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة جنوبية لحيدر تشمل مدرسة عين المير: تأكيد على دور التربية في بناء الوطن
lebanon 24
28/11/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: دولة فلسطين ترحب بالقرار وتؤكد جاهزيتها لمواكبة التنفيذ وتولي مسؤولياتها كاملة
lebanon 24
28/11/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحيد الذي

دولة عادلة

البروتوكول

الرابع عشر

بروتوكول

الفريد

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:02 | 2025-11-28
06:50 | 2025-11-28
06:44 | 2025-11-28
06:43 | 2025-11-28
06:41 | 2025-11-28
06:36 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24