لبنان

في سن الفيل.. توقيف مراهقين أثناء سرقة أسلاك كهربائية (صورة)

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:42
في إطار مكافحة عمليّات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة التي تستمر في تطبيقها مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي، على كل الأراضي اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بسرقة كابلات كهربائيّة في مناطق من محافظة جبل لبنان.
على أثر ذلك، باشرت دوريّات الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما، وتوقيفهما. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من معرفة هويّتَيهما، وهما كلٌّ من:

م. ك. (مواليد عام ٢٠٠٤، مكتوم القيد)
س. ح. (مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)
بتاريخ 9-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى هذه الدوريّات من توقيفهما، بالجرم المشهود أثناء قيامهما بقطع وسرقة أسلاك كهربائيّة عائدة لإحدى الشّركات في محلّة سن الفيل، وضبطت بحوزتهما قاطع أسلاك، منشار للحديد وكابلات كهربائيّة.

تم تسليم الموقوفَين مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
