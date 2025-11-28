كريم كبارة: لبنان أمام احتمالات مفتوحة والحل الوطني ضرورة

Advertisement

اعتبر النائب في خلال لقاءات في ، ان "الأوضاع بلغت حداً خطيراً وقد يكون امام احتمالات مفتوحة، والمطلوب نهج وطني ينطلق من مصلحة لبنان اولاً واخيراً بعيداً من اي ربط للبنان بمصالح خارجية واجندات اقليمية".وشدد على "اهمية التعاطي بحكمة لتفادي اي اهتزاز للاستقرار في المدينة"، وأكد "مسؤولية الحكومة لجهة معالجة الأعباء التي يواجهها شبابنا اليوم، نتيجة البطالة التي تزيد نسبها وانعدام فرص العمل، في وقت تزداد الاعباء المعيشية وسط غياب الخدمات الأساسية التي تعتبر ابسط حقوق المواطنين". (الوكالة الوطنية)