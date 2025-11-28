Advertisement

لبنان

كريم كبارة: لبنان أمام احتمالات مفتوحة والحل الوطني ضرورة

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:47
اعتبر النائب كريم كبارة في خلال لقاءات في طرابلس، ان "الأوضاع بلغت حداً خطيراً وقد يكون لبنان امام احتمالات مفتوحة، والمطلوب التزام نهج وطني ينطلق من مصلحة لبنان اولاً واخيراً بعيداً من اي ربط للبنان بمصالح خارجية واجندات اقليمية".
وشدد على "اهمية التعاطي بحكمة لتفادي اي اهتزاز للاستقرار في المدينة"، وأكد "مسؤولية الحكومة لجهة معالجة الأعباء التي يواجهها شبابنا اليوم، نتيجة البطالة التي تزيد نسبها وانعدام فرص العمل، في وقت تزداد الاعباء المعيشية وسط غياب الخدمات الأساسية التي تعتبر ابسط حقوق المواطنين". (الوكالة الوطنية)
