عن تهريب سلاح "الحزب".. هذا ما كشفه الجيش

Advertisement

أعلن قائد قطاع جنوب في نيكولاس ثابت خلال جولة للصحافيين في ، اليوم الجمعة، أنَّ " لم تقدّم إثباتاً للجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين وإسرائيل (الميكانيزم)، على تهريب للسلاح".وكشف ثابت أنَّ "المنازل التي استهدفتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ثبت أنها خالية من السلاح بتوثيق من الجيش واليونيفيل"، مؤكداً أن "مهمة الجيش في لبنان هي الالتزام بالقرارات الدولية".وقال ثابت إنَّ "اليونيفيل سحبت عدداً من معداتها وقطعها البحرية من لبنان"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ 640 عنصراً من عداد "اليونيفيل" غادروا لبنان حتى الآن.وأضاف: "ما يعيق تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني هو استمرار احتلال إسرائيل لأراض لبنانية وهو ما يمنع تنفيذ كل مراحل الخطة".