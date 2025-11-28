Advertisement

لبنان

عن تهريب سلاح "الحزب".. هذا ما كشفه الجيش

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:59
أعلن قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد نيكولاس ثابت خلال جولة للصحافيين في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، أنَّ "إسرائيل لم تقدّم إثباتاً للجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل (الميكانيزم)، على تهريب حزب الله للسلاح".
وكشف ثابت أنَّ "المنازل التي استهدفتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ثبت أنها خالية من السلاح بتوثيق من الجيش واليونيفيل"، مؤكداً أن "مهمة الجيش في لبنان هي الالتزام بالقرارات الدولية".

وقال ثابت إنَّ "اليونيفيل سحبت عدداً من معداتها وقطعها البحرية من لبنان"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ 640 عنصراً من عداد "اليونيفيل" غادروا لبنان حتى الآن.

وأضاف: "ما يعيق تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني هو استمرار احتلال إسرائيل لأراض لبنانية وهو ما يمنع تنفيذ كل مراحل الخطة".
 
وتابع: "الجيش نفذ أكثر من 80% من خطته جنوب نهر الليطاني، وهو لن يطلب تمديد المهلة الزمنية الموضوعة لانجاز مرحلة جنوب الليطاني، علماً أن خطة الجيش هناك لا تشملُ الدخول الى المنازل إلا بحالة الجرم المشهود".
القرارات الدولية

نهر الليطاني

الجيش العميد

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

التزام

