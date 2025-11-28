25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن تهريب سلاح "الحزب".. هذا ما كشفه الجيش
Lebanon 24
28-11-2025
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قائد قطاع جنوب
الليطاني
في
الجيش العميد
نيكولاس ثابت خلال جولة للصحافيين في
جنوب لبنان
، اليوم الجمعة، أنَّ "
إسرائيل
لم تقدّم إثباتاً للجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين
لبنان
وإسرائيل (الميكانيزم)، على تهريب
حزب الله
للسلاح".
Advertisement
وكشف ثابت أنَّ "المنازل التي استهدفتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ثبت أنها خالية من السلاح بتوثيق من الجيش واليونيفيل"، مؤكداً أن "مهمة الجيش في لبنان هي الالتزام بالقرارات الدولية".
وقال ثابت إنَّ "اليونيفيل سحبت عدداً من معداتها وقطعها البحرية من لبنان"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ 640 عنصراً من عداد "اليونيفيل" غادروا لبنان حتى الآن.
وأضاف: "ما يعيق تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني هو استمرار احتلال إسرائيل لأراض لبنانية وهو ما يمنع تنفيذ كل مراحل الخطة".
وتابع: "الجيش نفذ أكثر من 80% من خطته جنوب
نهر الليطاني
، وهو لن يطلب تمديد المهلة الزمنية الموضوعة لانجاز مرحلة جنوب الليطاني، علماً أن خطة الجيش هناك لا تشملُ الدخول الى المنازل إلا بحالة الجرم المشهود".
مواضيع ذات صلة
عن حصر سلاح "الحزب".. هذا ما كشفه وزير العدل
Lebanon 24
عن حصر سلاح "الحزب".. هذا ما كشفه وزير العدل
28/11/2025 14:15:02
28/11/2025 14:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
28/11/2025 14:15:02
28/11/2025 14:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"جسر جوي سريّ" بين دولتين.. تكهنات عن "تهريب أسلحة" وموقع يكشف ما يجري!
Lebanon 24
"جسر جوي سريّ" بين دولتين.. تكهنات عن "تهريب أسلحة" وموقع يكشف ما يجري!
28/11/2025 14:15:02
28/11/2025 14:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفته التحقيقات الامنية عن "الحملة"
Lebanon 24
هذا ما كشفته التحقيقات الامنية عن "الحملة"
28/11/2025 14:15:02
28/11/2025 14:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
القرارات الدولية
نهر الليطاني
الجيش العميد
جنوب لبنان
حزب الله
إسرائيل
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية
Lebanon 24
"الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية
07:02 | 2025-11-28
28/11/2025 07:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل الجميل وكنعان: زيارة البابا فرصة تاريخية للبنان
Lebanon 24
الراعي استقبل الجميل وكنعان: زيارة البابا فرصة تاريخية للبنان
06:50 | 2025-11-28
28/11/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريق الكحالة- عاريا.. زحمة بسبب حادث سير (فيديو)
Lebanon 24
على طريق الكحالة- عاريا.. زحمة بسبب حادث سير (فيديو)
06:44 | 2025-11-28
28/11/2025 06:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل رئيس اتحاد المصارف العربية.. وتأكيد على دعم لبنان لإعادة الإعمار
Lebanon 24
سلام استقبل رئيس اتحاد المصارف العربية.. وتأكيد على دعم لبنان لإعادة الإعمار
06:43 | 2025-11-28
28/11/2025 06:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سيزوره البابا.. صور قديمة لدير مار مارون عنايا تنتشر بكثافة
Lebanon 24
سيزوره البابا.. صور قديمة لدير مار مارون عنايا تنتشر بكثافة
06:41 | 2025-11-28
28/11/2025 06:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
09:29 | 2025-11-27
27/11/2025 09:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:02 | 2025-11-28
"الخارجية" قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل الحدود اللبنانية
06:50 | 2025-11-28
الراعي استقبل الجميل وكنعان: زيارة البابا فرصة تاريخية للبنان
06:44 | 2025-11-28
على طريق الكحالة- عاريا.. زحمة بسبب حادث سير (فيديو)
06:43 | 2025-11-28
سلام استقبل رئيس اتحاد المصارف العربية.. وتأكيد على دعم لبنان لإعادة الإعمار
06:41 | 2025-11-28
سيزوره البابا.. صور قديمة لدير مار مارون عنايا تنتشر بكثافة
06:36 | 2025-11-28
جعجع لبري: هذا الأمر لا يعود لك
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 14:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 14:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 14:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24