Advertisement

لبنان

الجيش ينفذ عملية دهم واسعة في حي الشراونة ـ بعلبك وهذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1447993-638999250140739045.jpeg
Doc-P-1447993-638999250140739045.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفّذ الجيش عملية دهم واسعة في حي الشراونة ـ بعلبك، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين من آل ج وآل ز، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وشملت العملية تفتيش منازل عدّة، أبرزها منزل الموقوف نوح زعيتر وصهره، وصادرت القوى الأمنية عدداً من السيارات والعتاد العسكري، بالإضافة إلى ضبط وتفكيك كاميرات مراقبة في محيط المنازل.
 
مواضيع ذات صلة
الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة 3 بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك
lebanon 24
28/11/2025 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة عند أطراف الخيام (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
28/11/2025 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت انفجار في حي الشراونة - بعلبك.. وهذا ما تبيّن
lebanon 24
28/11/2025 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش ينفذ مداهمات في منطقة الشراونه ـ بعلبك وسط إطلاق نار كثيف واستخدام قذائف صاروخية
lebanon 24
28/11/2025 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24

نوح زعيتر

لبنان 24

لبنان

زعيتر

لوبين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:02 | 2025-11-28
06:50 | 2025-11-28
06:44 | 2025-11-28
06:43 | 2025-11-28
06:41 | 2025-11-28
06:36 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24