الجيش ينفذ عملية دهم واسعة في حي الشراونة ـ بعلبك وهذا ما تم ضبطه

نفّذ الجيش عملية دهم واسعة في حي الشراونة ـ ، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين من آل ج وآل ز، وفق ما أفادت مندوبة " ".وشملت العملية تفتيش منازل عدّة، أبرزها منزل الموقوف وصهره، وصادرت القوى الأمنية عدداً من السيارات والعتاد العسكري، بالإضافة إلى ضبط وتفكيك كاميرات مراقبة في محيط المنازل.