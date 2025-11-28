بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات

Advertisement

إلتقت رئيسة جمعية " ماراتون" مي العربي للدراجات الهوائية الدكتور ياسر الدوخي خلال زيارته الأخيرة الى لبنانفي مكاتب الجمعية بمنطقة بيروت الرقمية في .وعبر الدكتور الدوخي عن سعادته في عقد هذا اللقاء ورغبته في الإطلاع على تجربة جمعية "بيروت ماراتونة الناجحة في مجال تنظيم سباق ماراتون بيروت الدولي والنشاطات الأخرى، كاشفا عن أن زيارته للبنان هي "لدعم للدراجات الهوائية حيث أن دوره كاتحادً عربي هو دعم الإتحادات الوطنية في "، ومؤكّداً "ضرورة تعزيز التعاون بين الإتحاد اللبناني والجمعية" .كما كانت مداخلة لرئيس الاتحاد اللبناني للدراجات ساتويان، شرح فيها لواقع رياضة الدراجات الهوائية والتحديات التي يعمل على تذليلها بالتعاون مع الشركاء المثاليين وفي مقدمهم جمعية "بيروت ماراتون". وقد طرحت مجموعة من الأفكار على هذا الصعيد وتمت مناقشتها بخطوطها العريضة على أن تكون هناك متابعة تفصيلية في إجتماعات لاحقة .وعرضت خلال اللقاء أفلام وثائقية عن نشاطات الجمعية بيروت والتجربة الشخصية للخليل، وكانت موضع تنويه وتقدير من الدكتور الدوخي الذي قدّم للخليل درع الاتحاد العربي. (الوكالة الوطنية)