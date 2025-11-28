Advertisement

لبنان

"تقوية الإنترنت" وخطة إستثنائية.. هكذا تتحضّر "ألفا" لمواكبة زيارة البابا

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:57
في إطار التحضيرات القائمة بالتنسيق مع وزير الإتصالات شارل الحاج لضمان أعلى مستويات الجهوزية خلال زيارة قداسة البابا لاوُن الرابع عشر إلى لبنان، أعلنت شركة "ألفا" تنفيذ خطة شاملة لتعزيز جاهزية الشبكة في النقاط الحيوية التي ستشهد حضورًا كثيفًا طوال فترة الزيارة.
Advertisement
 

في هذا السياق، عملت "ألفا" على رفع قدرات الشبكة وتوسيع سعات الإنترنت في مختلف المناطق التي ستشهد تجمعات كبرى، بهدف تأمين خدمات اتصالات موثوقة لمئات الآلاف من المؤمنين المشاركين في هذا الحدث الوطني الكبير.
 

وباشرت الشركة، وفق بيان صادر عنها، تشغيل خدمات الجيل الخامس 5G في 9 محطات وُضعت في الخدمة خصيصًا للمناسبة، مما يرفع القدرة الاستيعابية للشبكة ويواكب الحشود المتوقعة.
 
 
كذلك، أجرت الفرق الفنية، على مدى أسبوع كامل، الاختبارات اللازمة على الجيل الخامس لضمان الجودة والفعالية، وهو سيتوفر للمشتركين للمرة الأولى في لبنان عبر شبكة ألفا على أجهزتهم المدعومة بهذه التقنية في مناطق التجمّع.
 
 
أيضاً، رُفعت سعات الإنترنت في المحطات التي تغطي واجهة بيروت البحرية بما يضمن استيعاب حركة الاتصالات المتوقعة، مع تعزيز قدرات شبكة الجيل الرابع عبر تقنية 5CC  إلى جانب الجيل الخامس.
 
 
كذلك، خُصّصت محطتيّ اتصالات متنقلتين (CoWs) في محيط المنطقة وساحة الشهداء، فيما رُفعت السعات الراديوية للأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس بنسبة تصل إلى 250% والسعات للأجهزة الداعمة للجيل الرابع LTE  بنسبة تصل إلى 50%.
 

واستحدثت "ألفا" محطتين في عنّايا وبكركي، مع رفع قدرة المحطة القائمة حالياً التي تغذّي بكركي إلى حدّها الأقصى، كما استُحدثت محطة للجيل الخامس في القصر الجمهوري، بالتوازي مع رفع قدرات الجيل الرابع في المحطات التي تغطي محيطه.
 
 
أيضاً، أضافت ألفا 8 قطاعات جديدة إلى محطات قائمة، وعزّزت قدرات الإنترنت في 28 محطة، ونفّذت تحديثات على وصلات المايكروويف في 13 رابطًا، وشملت الخطة تنفيذ اختبارات ميدانية متواصلة.
 

فضلًا عن ذلك، ضمنت "ألفا" توفير تغذية كهربائية كاملة في كل المحطات التي تغطّي النقاط الأساسية والمناطق التي ستشهد تجمعات كبيرة ومسار حركة الوفود.
 

ستواكب "ألفا" الإعلاميين في تغطياتهم الميدانية من خلال تعزيز توفر الشبكة التي تغطي فندق فينيسيا، حيث المركز الإعلامي الخاص بالزيارة.
 

وسيكون فريق عمل تقني ولوجستي في جهوزية تامة على مدار الساعة لمراقبة الشبكة لحظويًا والتدخل عند الحاجة.
 

في سياق متصل، تطرح "ألفا" عرض The Visit  بسعر 0.9$، صالحاً لثلاثة أيام في 30 تشرين الثاني و1 و2 كانون الأول، ويشمل 3 جيغابايت من الداتا و60 دقيقة تخابر.
 

وتفتح متاجر "ألفا" في المطار وجونيه وجبيل وفرن الشباك أبوابها خلال فترة الزيارة، فيما سيكون فريق خدمة الزبائن جاهزاً للرد على أي استفسار وتقديم الدعم اللازم.
 

أيضاً، أطلقت ألفا تحيّةً لقداسة البابا، حملة بعنوان "لبنان يحبّك" وتزيّن مبناها بهذا الشعار المستوحى من إرشاده الرسولي DILEXI TE  إلى جميع المسيحيين في محبّة الفقراء.
 
 
 
 
 
 
