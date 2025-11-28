Advertisement

لبنان

عقب اكتشافها حديثًا.. شميع مغارة إيزال في الضنية

Lebanon 24
28-11-2025 | 07:22
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجهات المختصة أقدمت على تشميع مغارة إيزال في الضنية، عقب اكتشافها حديثًا.
وأتت هذه الخطوة تنفيذًا لإشارة قضائية.
