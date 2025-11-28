تزامنًا مع زيارة البابا.. وزير الدفاع يجمّد تراخيص السلاح في بيروت وجبل لبنان

Advertisement

أ‏صدر اللواء قراراً يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي وجبل . وجاء فيه:"المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة بمناسبة زيارة البابا لاوون ، إعتباراً من 29/11/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 3/12/2025 الساعة صفر في محافظتي بيروت وجبل لبنان.المادة الثانية: تعتبر كافة أنواع تراخيص حمل الأسلحة مجمدة:(صفة دبلوماسية، صفة خاصة، صفة غرفة عسكرية، لولبي).المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد وتُكلّف بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام العسكري".