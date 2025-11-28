Advertisement

لبنان

تزامنًا مع زيارة البابا.. وزير الدفاع يجمّد تراخيص السلاح في بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
28-11-2025 | 07:29
Doc-P-1448082-638999372095259908.jpg
Doc-P-1448082-638999372095259908.jpg photos 0
 أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قراراً يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وجاء فيه:
"المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر، إعتباراً من 29/11/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 3/12/2025 الساعة صفر في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

المادة الثانية: تعتبر كافة أنواع تراخيص حمل الأسلحة مجمدة:(صفة دبلوماسية، صفة خاصة، صفة غرفة عسكرية، لولبي).

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتُكلّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".
 
Image preview
