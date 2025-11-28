24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة أفران الجنوب تطالب بإعفاء العمال السوريين: الخبز مهدّد وسط التصعيد
Lebanon 24
28-11-2025
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت نقابة أفران الجنوب برئاسة زكريا العريي القدسي الحكومة بمنح إعفاءات استثنائية للعمال السوريين العاملين في الأفران في الجنوب، في ظلّ الظروف الأمنية المتدهورة والتصعيد
الإسرائيلي
المتواصل.
Advertisement
وأوضحت النقابة في كتابها أنّ الأوضاع الراهنة تسببت بحالة عدم استقرار كبيرة بين العمال السوريين، ما دفع الكثير منهم إلى النزوح أو التنقل القسري حفاظًا على سلامتهم، الأمر الذي أدى إلى فقدان اليد العاملة الدائمة واضطرار الأفران إلى تشغيل عمال جدد بشكل متكرر وطارئ.
وأشارت النقابة إلى أنّ إجازات العمل أصبحت تشكّل عبئًا كبيرًا على الأفران في هذه المرحلة الحسّاسة، ولا تتناسب مع قدراتها التشغيلية والإدارية. لذلك دعت إلى إعفاء العمال السوريين في القطاع من إجازات العمل، واعتماد إجراءات استثنائية ومرنة تضمن استمرارية عمل الأفران وتأمين الخبز للمواطنين، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا. وختمت مناشدة الحكومة التجاوب نظرًا لحساسية الظروف الحالية والضرورات التي تفرضها.
مواضيع ذات صلة
جولة رقابية في أفران العباسية: إنذارات وفحوصات لضمان سلامة الخبز
Lebanon 24
جولة رقابية في أفران العباسية: إنذارات وفحوصات لضمان سلامة الخبز
28/11/2025 19:09:43
28/11/2025 19:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"
Lebanon 24
نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"
28/11/2025 19:09:43
28/11/2025 19:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسمر يزور نقابة أوجيرو ويطالب بحماية حقوق العاملين
Lebanon 24
الأسمر يزور نقابة أوجيرو ويطالب بحماية حقوق العاملين
28/11/2025 19:09:43
28/11/2025 19:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية: نطالب بإعفاء اهالي المنطقة من كافة الرسوم والضرائب
Lebanon 24
تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية: نطالب بإعفاء اهالي المنطقة من كافة الرسوم والضرائب
28/11/2025 19:09:43
28/11/2025 19:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
إسرائيل
القدس
سي ال
بيرة
ساسي
داري
ال ج
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
Lebanon 24
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
12:00 | 2025-11-28
28/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
Lebanon 24
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
11:51 | 2025-11-28
28/11/2025 11:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
Lebanon 24
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
11:23 | 2025-11-28
28/11/2025 11:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
Lebanon 24
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
11:22 | 2025-11-28
28/11/2025 11:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
Lebanon 24
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
11:13 | 2025-11-28
28/11/2025 11:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
27/11/2025 03:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-11-28
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
11:51 | 2025-11-28
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
11:23 | 2025-11-28
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
11:22 | 2025-11-28
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
11:13 | 2025-11-28
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
11:00 | 2025-11-28
الخوري التقى وزيرة الشؤون والسفير التركي
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 19:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 19:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 19:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24