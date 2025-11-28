نقابة أفران الجنوب تطالب بإعفاء العمال السوريين: الخبز مهدّد وسط التصعيد

طالبت نقابة أفران الجنوب برئاسة زكريا العريي القدسي الحكومة بمنح إعفاءات استثنائية للعمال السوريين العاملين في الأفران في الجنوب، في ظلّ الظروف الأمنية المتدهورة والتصعيد المتواصل.

وأوضحت النقابة في كتابها أنّ الأوضاع الراهنة تسببت بحالة عدم استقرار كبيرة بين العمال السوريين، ما دفع الكثير منهم إلى النزوح أو التنقل القسري حفاظًا على سلامتهم، الأمر الذي أدى إلى فقدان اليد العاملة الدائمة واضطرار الأفران إلى تشغيل عمال جدد بشكل متكرر وطارئ.



وأشارت النقابة إلى أنّ إجازات العمل أصبحت تشكّل عبئًا كبيرًا على الأفران في هذه المرحلة الحسّاسة، ولا تتناسب مع قدراتها التشغيلية والإدارية. لذلك دعت إلى إعفاء العمال السوريين في القطاع من إجازات العمل، واعتماد إجراءات استثنائية ومرنة تضمن استمرارية عمل الأفران وتأمين الخبز للمواطنين، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا. وختمت مناشدة الحكومة التجاوب نظرًا لحساسية الظروف الحالية والضرورات التي تفرضها.