لبنان

رجي من برشلونة: لبنان يدخل مرحلة إصلاح جدّية

Lebanon 24
28-11-2025 | 07:48
شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد في برشلونة، حيث أكد في كلمة ألقاها التزام لبنان الراسخ بالاستقرار والأمن في المنطقة، موجهاً الشكر إلى المملكة الإسبانية والاتحاد الأوروبي على دعمهما المستمر للبنان.
وأوضح الوزير رجي أن لبنان دخل مرحلة إصلاح جديّة تقوم على حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ السيادة على كامل أراضيها، مشدداً على أنّ وجود أي مجموعات مسلّحة خارج إطار الدولة لم يعد مقبولاً.

وأشار إلى انفتاح لبنان على إعادة تفعيل اتفاق الهدنة لعام 1949، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها اليومية واعتداءاتها المتكررة على المدنيين وعلى قوات "اليونيفيل"، وإلى تنفيذ انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. كما شدد على ضرورة دعم الجيش وتعزيز قدراته، وإعادة إعمار المناطق الحدودية المتضررة باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لترسيخ الاستقرار.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير رجي سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، والأردن أيمن الصفدي، ومصر بدر عبد العاطي، والبرتغال باولو رانجيل، وسلوفينيا تانيا فاجون، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس. وتركّزت المباحثات على الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل خفض التصعيد وتعزيز التعاون الثنائي والمتوسطي.

ودعا رجي إلى توحيد الجهود لمنع الانزلاق نحو مزيد من العنف والتطرّف، مؤكداً في ختام كلمته أنّ لبنان يختار مسار الشراكة والتعاون في حوض المتوسط.
