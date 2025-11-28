رجي من برشلونة: لبنان يدخل مرحلة إصلاح جدّية

Advertisement

شارك والمغتربين يوسف رجي في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد في برشلونة، حيث أكد في كلمة ألقاها الراسخ بالاستقرار والأمن في المنطقة، موجهاً الشكر إلى الإسبانية والاتحاد على دعمهما المستمر للبنان.وأوضح الوزير رجي أن لبنان دخل مرحلة إصلاح جديّة تقوم على حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ السيادة على كامل أراضيها، مشدداً على أنّ وجود أي مجموعات مسلّحة خارج إطار الدولة لم يعد مقبولاً.وأشار إلى انفتاح لبنان على إعادة تفعيل اتفاق الهدنة لعام 1949، داعياً إلى الضغط على لوقف خروقاتها اليومية واعتداءاتها المتكررة على المدنيين وعلى قوات "اليونيفيل"، وإلى تنفيذ انسحاب كامل من الأراضي المحتلة. كما شدد على ضرورة دعم الجيش وتعزيز قدراته، وإعادة إعمار المناطق الحدودية المتضررة باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لترسيخ الاستقرار.وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير رجي سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، والأردن أيمن الصفدي، ومصر بدر عبد العاطي، والبرتغال باولو رانجيل، وسلوفينيا تانيا فاجون، إضافة إلى الممثلة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس. وتركّزت المباحثات على الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل خفض التصعيد وتعزيز التعاون والمتوسطي.ودعا رجي إلى توحيد الجهود لمنع الانزلاق نحو مزيد من العنف والتطرّف، مؤكداً في ختام كلمته أنّ لبنان يختار مسار الشراكة والتعاون في حوض المتوسط.