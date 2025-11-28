Advertisement

لبنان

بلدية الصفرا تزيّن الأوتوستراد الساحلي استعدادًا لزيارة البابا

Lebanon 24
28-11-2025 | 07:53
أعادت بلدية الصفرا أنّها باشرت تنفيذ أعمال تركيب الأعلام والزينة الترحيبية على أعمدة الإنارة في وسط الأوتوستراد الساحلي، استعدادًا لزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان. وقد نُفّذت الأعمال على مدى يومي 28 و29 تشرين الثاني 2025.
وأوضحت البلدية في بيان أنّ الورش تعمل يوميًا بين الساعة الثامنة صباحًا والثالثة بعد الظهر، ابتداءً من معمل السجاد قرب شركة أبي رميا وصولًا إلى شركة مرسيدس.

كما لفتت إلى أنّ هذه الأشغال ستتسبب بتضييق موقت في مسارات السير ضمن نطاقها، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي والإشارات الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور وتفاديًا للازدحام.
