بلدية الصفرا تزيّن الأوتوستراد الساحلي استعدادًا لزيارة البابا

Advertisement

أعادت بلدية أنّها باشرت تنفيذ أعمال تركيب الأعلام والزينة الترحيبية على أعمدة الإنارة في وسط الأوتوستراد الساحلي، استعدادًا لزيارة قداسة البابا إلى . وقد نُفّذت الأعمال على مدى يومي 28 و29 تشرين الثاني 2025.وأوضحت البلدية في بيان أنّ الورش تعمل يوميًا بين الساعة الثامنة صباحًا والثالثة بعد الظهر، ابتداءً من معمل السجاد قرب شركة وصولًا إلى شركة .كما لفتت إلى أنّ هذه الأشغال ستتسبب بتضييق موقت في مسارات السير ضمن نطاقها، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات عناصر والإشارات الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور وتفاديًا للازدحام.