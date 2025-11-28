24
لبنان
بعد الفضائح الأخيرة.. ماذا يحصل داخل مطاعم لبنان؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-11-2025
|
10:30
A-
A+
بعد موجة الفضائح الغذائية التي هزّت الرأي
العام اللبناني
في الأسابيع الأخيرة، ونتيجة
الكشف عن
عدد من المطاعم غير المطابقة للشروط الصحية، بدأت إدارات العديد من المطاعم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة داخل مطابخها، في محاولة لاستعادة ثقة الزبائن وطمأنة
الشارع اللبناني
القَلِق من مستوى الرقابة.
وبحسب المعلومات، تتجه هذه الإدارات إلى تشديد معايير النظافة في أقسام التحضير، بدءًا من تعقيم الأسطح والأدوات بشكل يومي، مرورًا بتنظيم بيئة العمل داخل المطبخ وتطبيق بروتوكولات واضحة لارتداء القفازات والقبعات، وصولًا إلى مراقبة درجات الحرارة وطريقة تخزين المواد الأولية.
وكشف أحد العاملين في مطعم معروف لـ "
لبنان24
"، أنّ الإدارة أعادت النظر في آلية العمل بعد "الكبسات" الأخيرة لوزارة الصحة وما رافقها من مخالفات وفضائح في القطاع. وأشار المصدر إلى أنّ المطعم بات يغيّر زيت القلي يوميًا بعد أن كان يُستبدل كل ثلاثة أيام سابقًا، إضافة إلى إجراء فحوصات روتينية للدجاج واللحوم للتأكد من سلامتها.
كما لفت إلى أنّ هناك متابعة مباشرة من الإدارة لأي خطوة داخل المطبخ، مع تدريب إضافي للموظفين على المعايير الصحيّة وتوثيق كل عملية تنظيف أو فحص يتم اعتمادها، "خشية الوقوع في أي مخالفة قد تكلّف المؤسسة سمعتها ووجودها".
وتأتي هذه الإجراءات في ظل انعدام ثقة الجمهور وتزايد شكاوى المستهلكين، ما يدفع العديد من المطاعم إلى محاولة تحسين صورتها عبر الالتزام الفعلي بالقواعد الصحية، ليس فقط لتفادي الغرامات، بل لضمان استمرارها في سوق يشهد منافسة شديدة وتراجعًا في القدرة الشرائية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
