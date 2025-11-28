تلفزيون لبنان يجدّد شراكته مع "الفرنكوفونية"… دعم للنشرة الفرنسية

Advertisement

وقّعت المديرة العامة لتلفزيون د. أليسار ندّاف اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية لدعم النشرة الإخبارية باللغة ، بحضور د. بول وممثل المنظمة في ليفون أميرجانيان.ندّاف أعربت عن تقديرها لتجديد الاتفاق للعام الثاني، مؤكدة أن الشراكة مع الفرنكوفونية تعزّز التنوّع اللغوي وتدعم حضور الفرنسية في . وشددت على أن الاتفاقية تأتي ضمن مسار تطوير النشرة وتحسين محتواها بدعم فريق العمل.أما أميرجانيان فرأى أن توقيع يشكل خطوة جديدة لتعزيز النشرة الفرنسية وفق معايير الإعلام الحديث، مع التركيز على الأخبار والتحقيقات والمبادرات الفرنكوفونية. وأكد أهمية حضور اللغة الفرنسية في الإعلام اللبناني كجزء من حماية التعددية الثقافية، مشيراً إلى استمرار التعاون لتطوير النشرة وتوسيع دورها.