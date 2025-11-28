Advertisement

لبنان

تلفزيون لبنان يجدّد شراكته مع "الفرنكوفونية"… دعم للنشرة الفرنسية

Lebanon 24
28-11-2025 | 13:42
وقّعت المديرة العامة لتلفزيون لبنان د. أليسار ندّاف اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية لدعم النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية، بحضور وزير الإعلام د. بول مرقص وممثل المنظمة في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان.
ندّاف أعربت عن تقديرها لتجديد الاتفاق للعام الثاني، مؤكدة أن الشراكة مع الفرنكوفونية تعزّز التنوّع اللغوي وتدعم حضور الفرنسية في الإعلام اللبناني. وشددت على أن الاتفاقية تأتي ضمن مسار تطوير النشرة وتحسين محتواها بدعم فريق العمل.

أما أميرجانيان فرأى أن توقيع البروتوكول يشكل خطوة جديدة لتعزيز النشرة الفرنسية وفق معايير الإعلام الحديث، مع التركيز على الأخبار والتحقيقات والمبادرات الفرنكوفونية. وأكد أهمية حضور اللغة الفرنسية في الإعلام اللبناني كجزء من حماية التعددية الثقافية، مشيراً إلى استمرار التعاون لتطوير النشرة وتوسيع دورها.
