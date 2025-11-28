22
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
28-11-2025
|
16:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"
ارتفعت وتيرة التهديدات
الإسرائيلية
إلى مستوى غير مسبوق في مشهد لا يترك مجالا للشك بأن إسرائيل تحاول ان تدفع بالمنطقة عمدا نحو حافة الانفجار.
Advertisement
وفي مقابل الضجيج الإعلامي الذي يتناول طبيعة رسائل الموفدين الدوليين والعرب إلى
لبنان
جاء نفي رئيس مجلس النواب نبيه القاطع لما تردد عن نقل وزير خارجية مصر أو أي موفد دولي أي تهديد للبنان مؤكدا أن ما تم تداوله لم يتجاوز الجو العام.
اسرائيل التي تبرر اندفاعها نحو مغامرة جديدة قد تجر المنطقة إلى فوضى أوسع بإدعاءات زائفة دحضها اليوم الجيش
اللبناني على
لسان قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت خلال جولة للصحافيين على بعض مراكز الجيش الحدودية في القطاع الغربيحيث جزم إن إسرائيل واليونيفيل والميكانيزم لم يقدموا أي دليل حسي على إدخال السلاح إلى المنطقة.
وأشار العميد تابت إلى أن خطة مصادرة السلاح وانتشار الجيش تتم من دون معوقات بل بتعاون من الأهالي والبلديات حاسما بأن لا قرار بتمديد مهلة سحب السلاح التي تنتهي نهاية العام الجاري.
ولبنان الرسمي تحرك اليوم عبر شكوى قدمتها
وزارة الخارجية
والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى
الأمم المتحدة
في نيويورك الى مجلس الأمن الدولي ردا على قيام إسرائيل ببناء جدارين اسمنتيين عازلين في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود
اللبنانية
المعترف بها دوليا وذلك في انتهاك جديد لسيادة لبنان
أبعد من لبنانوفي تصعيد خطير هو الأول من نوعه كان ريف دمشق الجنوبي وتحديدا في قرية بيت جن مسرحا للمواجهات بين جيش الاحتلال وشبان من البلدة بعد توغل قوة اسرائيلية بهدف تنفيذ عملية اعتقال مشتبه بهم من تنظيم الجماعة الاسلامية.
وفي حصيلة الهجوم الاسرائيلي سقط ثلاثة عشر شهيدا وأصيب اكثر من خمسة وعشرين مواطنا في المقابل أصيب ستة جنود بينهم ثلاثة في حال خطرة.
وأما الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة لا يقل سخونة مع استمرار الغارات على مناطق القطاع المصنفة داخل الخط الاصفر وتصعيد العمليات العسكرية في محافظة طوباس في خطوة تعكس مشروع الاحتلال لتعزيز سيطرته وتعميق استيطانه.
مقدمة الـ "أم تي في"
لبنان أصبح جاهزا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر. فالاستعدادات اللوجستية والتنظيمة والشعبية اكتملت لزيارة يعتبر اللبنانيون انها تاريخية بكل معنى الكلمة ومهمة في ذاتها وفي توقيتها.
فالزيارة تشكل دليلا جديدا على الاهتمام الذي يوليه العالم في هذه المرحلة للوطن الصغير.
الحبر الاعظم سيمضي في لبنان ثلاثة ايام، وقد وضع زيارته تحت عنوان طوبى لفاعلي السلام، وهو عنوان على تناقض صارخ مع ما يعيشه لبنان المتخوف من حرب محتملة قد تكون من اقسى الحروب وابشعها.
وفي هذا الاطار بالذات يمكن فهم السبب الذي حدا الجيش اللبناني الى تنظيم جولة ميدانية للاعلاميين جنوب الليطاني، الهدف منها ابراز ما انجزه حتى الان، وبالتالي دحض كل الاتهامات التي توجه الى الجيش.
فكيف ستتلقف الدول المشككة جولة اليوم؟
هل ستقتنع ان المؤسسة العسكرية تتخطى كل المعوقات لجعل الجنوب خاليا من اي سلاح غير شرعي، ام ستواصل التشكيك بما تحقق؟ بالتوازي، اسرائيل لا توفر مناسبة الا وتستغلها في سبيل التأكيد ان
حزب الله
يحاول جاهدا اعادة بناء قدراته العسكرية، وانه ليس في وارد نزع سلاحه.
اذ نقلت القناة 13 الاسرائيلية ان الاجهزة الامنية في اسرائيل رصدت محاولات يبذلها عدد من مسؤولي حزب الله وذلك بهدف تهريب اسلحة اضافية الى داخل لبنان.
المعلومات الامنية المسربة عمدا تؤكد مرة جديدة ان اسرائيل تعتزم القيام بعمل عسكري في لبنان تحت شعار: منع حزب الله من اعادة بناء قدراته العسكرية.
اذا، كل الاحتمالات واردة، وخصوصا بعدما اعلن الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قبل قليل ان من حق حزب الله الرد على اغتيال الطبطبائي وانه سيتم تحديد التوقيت لذلك. لكن البداية من القصر
الجمهوري
حيث تنطلق التحضيرات التقنية لزيارة البابا والمحاكاة الميدانية للأحد الكبير.
مقدمة الـ "أو تي في"
في اليوم الثالث قبل وصول البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، في زيارة تاريخية، ستشكل رسالة سلام الى الوطن المنهك والشعب المنهوب، ارتفع منسوب القلق من تجدد الحرب الشاملة الى حد غير مسبوق، حيث تلا الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقفا مكتوبا تعليقا على اغتيال هيثم علي الطبطبائي في الضاحية الجنوبية، قائلا: هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة، قبل أن يضيف: من حقنا الرد وسنحدد التوقيت.
ويأتي موقف قاسم في ظل تهديدات اسرائيلية متواصلة، وفي موازاة فشل واضح للسلطة السياسية اللبنانية في الإيفاء بالتزاماتها بالنسبة الى سحب السلاح قبل نهاية العام، كما أكدت اثر جلستي
مجلس الوزراء
الشهيرتين في 5 و7 آب الفائت.
اما بالنسبة الى الانتخابات النيابية، فتتعاظم الاسئلة في شأنها يوما بعد يوم. واليوم، تجدد السجال حولها بين
رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
ففيما كرر بري أن القانون الحالي هو الذي سيطبق من دون أي تعديل، سارع جعجع الى الرد بالقول: إذا لم تسمحوا للهيئة العامة بالالتئام لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب، يعود عندها إلى الحكومة اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بكيفية اقتراع المغتربين، باعتبارها السلطة التنفيذية في البلاد والمشرفة فعليا على إجراء الانتخابات، وهو موقف سيشكل في الايام المقبلة بلا أدنى شك عنوانا لجدل سياسي متجدد.
واليوم، لفتت زيارة قام بها النائب ملحم رياشي موفدا من جعجع الى قصر بعبدا، حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي كان ادلى قبل ايام بموقف لافت جدا، قبيل الغاء زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة، وجه فيه لوما الى اللبنانيين الذين يبخون السم في واشنطن ويؤذون لبنان.
مقدمة الـ "أل بي سي"
أقل من ثمان وأربعين ساعة تفصل اللبنانيين عن بدء زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر. حبس أنفاس مغمور بالفرح للقاء خليفة القديس بطرس.
والشغف الأكبر سيكون انتظار ما سيقوله قداسة البابا ولاسيما في لقائه الشبيبة، وكذلك في الحشد الذي سيشارك في القداس الذي سيقيمه في
بيروت
.
الإستعدادات شارفت على نهايتها والأنظار إلى المطار بعد ظهر الأحد المقبل مع بدء الدخول في أيام البابا في لبنان.
في الملفات اللبنانية، معاينة ميدانية لانجازات الجيش اللبناني جنوب الليطاني، اللافت في هذه المعاينة إتاحة التصوير، وهو في السياسة وفي الديبلوماسية استجابة لمطلب سابق بتصوير ما يقوم به الجيش، وعدم الإكتفاء بوضعه في التقارير.
ومن جنوب لبنان إلى جنوب
سوريا
، أحداث في بلدة بيت جن حيث توغلت القوات الاسرائيلية ووصلت إليها، وحديث عن أن الهدف هو إنشاء منطقة عازلة، فهل يكون الهدف الاسرائيلي في جنوب لبنان وجنوب سوريا واحد، ويتمثل في منطقة عازلة تمتد من جنوب لبنان إلى جنوب سوريا؟
تتزامن هذه التطورات مع بدء احتفالات في سوريا بالذكرى السنوية الأولى لبدء معركة إسقاط الرئيس بشار الأسد والتي بدأت في مثل هذا اليوم وانتهت في الأسبوع الأول من كانون الأول بلجوء الرئيس بشار الأسد إلى موسكو ووصول أحمد الشرع إلى دمشق.
مقدمة "الجديد"
دخلت البلاد مرحلة "الصوم" السياسي واستبدال "القصف" المتبادل بالتقوى وتهيئة الأرضية لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر بما يليق بالتفاتته تجاه لبنان والبلد الذي يمر بمرحلة من أصعب مراحله ينتظر معجزة من السماء بعد أنعدام حلول الأرض على عدو إسرائيلي لا يقيم وزنا للاتفاقيات.
وعلى انقسام داخلي يتمترس فيه كل طرف خلف رأي مع مفعول رجعي للعاصفة التي خلفتها الدبلوماسية وراءها من تصعيد آت تغالي بعض الجهات بقرع طبوله فيما البلد ومنذ عامين وهو "يعتاش" على حرب هي الأوفر عتادا وعديدا في تاريخ الكيان
الإسرائيلي
منذ إنشائه.
هدنة السياسة المتزامنة مع زيارة البابا ينتهي مفعولها بانتهاء الزيارة على أن يتجدد الحراك الحكومي مع تحديد مجلس الوزراء الخميس المقبل موعدا في بعبدا لجلسة "استماع" للتقرير الثالث لقيادة الجيش اللبناني بشأن تنفيذ خطة حصرية السلاح جنوب الليطاني.
وفي عرض مباشر نظمته قيادة الجيش وأشرف عليه العميد نقولا تابت قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني ثبت بشهود الصورة ما نفذه الجيش اللبناني على أرض الواقع.
وفي خطة "درع الوطن" لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وعلى كامل أراضيها قدم جردة "بالمقتنيات" الحزبية وملحقاتها وأكد أنه نفذ أكثر من ثلاثين ألف مهمة جنوب النهر وينتشر في مئتي مركز على الحدود.
وبالشرح المفصل عرض الجيش حصيلة من الأعمال الميدانية موضحا أنه عالج مئة وسبعة وسبعين نفقا منذ بدء تطبيق خطة حصرية السلاح وأغلق احد عشر معبرا على مجرى نهر الليطاني وضبط خمسمئة وستة وستين راجمة صواريخ وأنه "لمس صفر اعتراض" من قبل الأهالي على المهام التي ينفذها الجيش في المنطقة.
ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بقضم مزيد من الأراضي اللبنانية وإقامة جدران عازلة تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على قيام إسرائيل بانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان ويتمثل ببنائها جدارين اسمنتيين عازلين جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا.
ويشكل بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات اليونيفيل خرقا للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية وفي الشكوى جددت الحكومة اللبنانية استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات بما يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية قرار السلم والحرب وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتية حصرا.
سجل لبنان شكواه في محاضر مجلس الأمن على أن يفتح وبعد زيارة البابا أيضا سجل "التشريفات" على رسالة تحملها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى القصر الجمهوري وبحسب معلومات الجديد فإن أورتاغوس ستزور تل أبيب قبل بيروت وهناك مربط الفرس.
مواضيع ذات صلة
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
29/11/2025 01:53:28
29/11/2025 01:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
29/11/2025 01:53:28
29/11/2025 01:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائية
29/11/2025 01:53:28
29/11/2025 01:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
29/11/2025 01:53:28
29/11/2025 01:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
مجلس الوزراء
اللبناني على
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتّصالات متجدّدة
Lebanon 24
إتّصالات متجدّدة
17:57 | 2025-11-28
28/11/2025 05:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إتفاق على التحالف
Lebanon 24
إتفاق على التحالف
17:39 | 2025-11-28
28/11/2025 05:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
16:50 | 2025-11-28
28/11/2025 04:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
16:48 | 2025-11-28
28/11/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
08:37 | 2025-11-28
28/11/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:57 | 2025-11-28
إتّصالات متجدّدة
17:39 | 2025-11-28
إتفاق على التحالف
16:50 | 2025-11-28
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
16:48 | 2025-11-28
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
16:02 | 2025-11-28
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
15:53 | 2025-11-28
هذا آخر ما قيل عن "تصعيد لبنان".. مصادر دبلوماسية تتحدّث
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 01:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 01:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
29/11/2025 01:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24