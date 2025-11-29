Advertisement

لبنان

حادث سير مروع ليلا بين 3 سيارات في بعلبك

Lebanon 24
29-11-2025 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1448383-638999988585369613.jpg
Doc-P-1448383-638999988585369613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير مروع ليلا بين 3 سيارات على طريق بيت شاما غرب بعلبك ما أدى إلى سقوط جريح تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع بين شاحنة وسيارة في المنطقة (صور)
lebanon 24
29/11/2025 10:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
lebanon 24
29/11/2025 10:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لحادث مروّع.. سيارة مسرعة تقتل 3 نساء
lebanon 24
29/11/2025 10:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصّورة.. حادث سير بين سيارة وآلية لليونيفيل
lebanon 24
29/11/2025 10:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24

بيت شاما

لبنان 24

لبنان

فيات

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-11-29
03:30 | 2025-11-29
03:22 | 2025-11-29
03:20 | 2025-11-29
03:15 | 2025-11-29
03:09 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24