رسالة طمأنة للبنان

أفادت مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع أنّ جهات خليجية نقلت إلى شخصية سياسية لبنانية بارزة رسالة مفادها أنّ منفتحة على الدخول في مسار فور توقّف الحرب على .ووفق المصادر، فإنّ هذه الجهات تتعامل مع الملف بمنطق المرحلة المتدرجة، عبر توجه واضح لتقديم دعم مالي واقتصادي بشكل تصاعدي، بما يسمح بتوفير الحدّ الأدنى من الاستقرار الضروري لأي خطة إنقاذية أو استثمارية لاحقة.