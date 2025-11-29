Advertisement

لبنان

رسالة طمأنة للبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1448391-639000009198569985.jpg
Doc-P-1448391-639000009198569985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع أنّ جهات خليجية نقلت إلى شخصية سياسية لبنانية بارزة رسالة مفادها أنّ دول الخليج منفتحة على الدخول في مسار إعادة الإعمار فور توقّف الحرب على لبنان
Advertisement
ووفق المصادر، فإنّ هذه الجهات تتعامل مع الملف بمنطق المرحلة المتدرجة، عبر توجه واضح لتقديم دعم مالي واقتصادي بشكل تصاعدي، بما يسمح بتوفير الحدّ الأدنى من الاستقرار الضروري لأي خطة إنقاذية أو استثمارية لاحقة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
lebanon 24
29/11/2025 10:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى في ذكرى الاستقلال: رسالة رئيس الجمهورية خارطة طريق واضحة شجاعة للبنان
lebanon 24
29/11/2025 10:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض في رسالة شكر إلى الجالية اللبنانية في أستراليا: ثباتكم قوة للبنان
lebanon 24
29/11/2025 10:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
lebanon 24
29/11/2025 10:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

إعادة الإعمار

دول الخليج

دبلوماسي

الخليج

ماسي

دبلو

ارزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-11-29
03:30 | 2025-11-29
03:22 | 2025-11-29
03:20 | 2025-11-29
03:15 | 2025-11-29
03:09 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24