رسالة طمأنة للبنان

لبنان
"خاص لبنان24"
Lebanon 24
29-11-2025
01:15
أفادت مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع أنّ جهات خليجية نقلت إلى شخصية سياسية لبنانية بارزة رسالة مفادها أنّ
دول الخليج
منفتحة على الدخول في مسار
إعادة الإعمار
فور توقّف الحرب على
لبنان
.
ووفق المصادر، فإنّ هذه الجهات تتعامل مع الملف بمنطق المرحلة المتدرجة، عبر توجه واضح لتقديم دعم مالي واقتصادي بشكل تصاعدي، بما يسمح بتوفير الحدّ الأدنى من الاستقرار الضروري لأي خطة إنقاذية أو استثمارية لاحقة.
