لبنان

قاض بارز الى مصرف لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-11-2025 | 01:30
لفت مصدر نيابي أن أحد القضاة البارزين الذي كان ينتظر مركزًا متقدمًا في جبل لبنان خلال التشكيلات القضائية الماضية، قدّم قبل فترة استقالته من أجل الانتقال إلى وظيفة أقل مما كان يطمح إليه، ولكن براتب كبير يتخطى مع الحوافز الـ20 ألف دولار شهريًا، حيث سيترأس الدائرة القانونية في مصرف لبنان في التعيينات المقبلة، كشخصية مستحقّة وليس جائزة ترضية كما أكد المصدر.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدائرة القانونية

مصرف لبنان

جبل لبنان

ارزي

برات

"خاص لبنان24"

