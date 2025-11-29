قاض بارز الى مصرف لبنان

لفت مصدر نيابي أن أحد القضاة البارزين الذي كان ينتظر مركزًا متقدمًا في خلال التشكيلات القضائية الماضية، قدّم قبل فترة استقالته من أجل الانتقال إلى وظيفة أقل مما كان يطمح إليه، ولكن براتب كبير يتخطى مع الحوافز الـ20 ألف دولار شهريًا، حيث سيترأس في في التعيينات المقبلة، كشخصية مستحقّة وليس جائزة ترضية كما أكد المصدر.

